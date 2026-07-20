Comisión especial de Procuraduría vigilará la elección de las mesas directivas del Congreso

La sesión de instalación del nuevo Congreso, que coincide con la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, fue convocada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

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En el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció la conformación de una comisión especial del Ministerio Público para vigilar la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

La decisión fue comunicada este 20 de julio al presidente del Senado, Lidio García Turbay. En el documento, el procurador Gregorio Eljach señaló que la medida se adopta en ejercicio de las funciones preventivas que la Constitución le asigna al Ministerio Público.

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La Procuraduría sostuvo que el principal objetivo de esta comisión especial es garantizar la transparencia en la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, proceso que se llevará a cabo en las próximas horas y que, en los últimos días, ha generado disputas y confrontaciones entre distintos partidos políticos.

La disputa por la presidencia del Senado se concentra entre el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, quien cuenta con el respaldo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, y el senador Honorio Henríquez, apoyado por el Centro Democrático, partido cuyo principal líder es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La sesión de instalación del nuevo Congreso, que coincide con la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, fue convocada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, y cuenta con la participación de los congresistas elegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo.

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