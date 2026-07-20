La abogada Sandra Rocío Hernández se posesionó como nueva magistrada de la JEP

La ceremonia, realizada el sábado 19 de julio, contó con la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, y del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En un acto realizado en la Casa de Nariño, Sandra Rocío Hernández Cruz tomó posesión como magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La togada reemplaza a Carlos Alberto Suárez López, cuyo período concluyó el 9 de julio de 2026.

La ceremonia, realizada el sábado 19 de julio, contó con la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, y del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. También asistieron representantes de instituciones del Estado y de organizaciones de víctimas del conflicto armado.

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Durante su intervención, la magistrada Hernández Cruz destacó la importancia de la justicia transicional para la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc y para la “construcción de una verdad judicial sobre las más de cinco décadas de conflicto”.

En ese sentido, la togada afirmó: “Esta jurisdicción nació del Acuerdo Final de Paz de 2016 como un mecanismo excepcional y transitorio, distinto a la justicia ordinaria, porque el conflicto armado que vivimos por más de cincuenta años exigía una respuesta distinta”.

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La nueva magistrada de la JEP también se dirigió a las víctimas de violencia sexual que participaron en la ceremonia. “Su dolor ha sido silenciado durante demasiado tiempo, y su verdad merece un lugar central en la labor de esta jurisdicción (...) Implica estudiar cada expediente con rigor jurídico y aplicar los estándares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, expresó.

Trayectoria de la magistrada Sandra Rocío Hernández

Según detalló la JEP, la togada es abogada y ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los derechos humanos, el derecho penal, el derecho internacional humanitario y la justicia transicional. Además, cuenta con estudios especializados en distintas ramas del derecho relacionadas con los derechos humanos, el ámbito penal y los sistemas de justicia internacional.

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La nueva magistrada cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años. A lo largo de su carrera también se ha desempeñado como docente, conferencista, consultora internacional y jueza en concursos internacionales. Además, fue becaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José (Costa Rica), y del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, en San Remo (Italia).

“No prometo perfección, prometo compromiso: estudiar cada caso con seriedad, contribuir a la construcción de una verdad judicial sólida y sostenible, y ejercer esta magistratura con la responsabilidad que un mandato de esta naturalidad me exige”, afirmó la magistrada. Además, agregó: “Cada decisión que tome desde este cargo lleva el peso de la historia reciente del país y del camino que recorrí para llegar hasta aquí”.

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La JEP explicó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a la que llega la nueva togada, es la encargada de definir los casos menos graves o representativos del conflicto armado. También concede y supervisa la libertad transitoria de los comparecientes e investiga a los antiguos integrantes de la fuerza pública que cometieron conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado.

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