Procurador Eljach rechaza amenazas tras denuncia de presunto atentado contra De la Espriella

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó cualquier amenaza que “ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad” del próximo jefe de Estado. Foto: Cortesía

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Luego de que, en la tarde de este 20 de julio, el equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo De la Espriella, denunciara un posible atentado en su contra, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó cualquier amenaza que “ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad” del próximo jefe de Estado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del órgano de control expresó: “En una democracia, las diferencias se tramitan por las vías institucionales y dentro del respeto por el Estado de derecho”. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y adopten las medidas necesarias.

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En la denuncia, publicada también a través de X, el equipo de seguridad de De la Espriella señaló que “de acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, existiría un presunto ofrecimiento de hasta $3.000 millones por parte de estructuras criminales del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc para ejecutar el atentado”.

El pronunciamiento también indica que se les habría advertido sobre posibles “intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”.

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Asimismo, el equipo de De la Espriella aseguró que “el presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

Sin embargo, explicó que se adoptarán controles extraordinarios “para proteger la vida de los ciudadanos que asisten a cada actividad y de todos los integrantes del equipo de gobierno”. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones sobre las presuntas amenazas contra el próximo jefe de Estado.

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“Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”, concluye el comunicado del equipo de De la Espriella, quien se posesionará el próximo 7 de agosto.

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