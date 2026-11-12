¿Cómo funcionan los escudos antidrones y por qué Colombia necesita uno?

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Los ataques con drones se han convertido en una amenaza creciente para la seguridad en Colombia. El uso de estos dispositivos cargados con explosivos por parte de grupos armados ha evidenciado las limitaciones de la fuerza pública para detectar y neutralizar estas acciones. El ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa (Bolívar), que dejó tres militares muertos y 47 heridos, volvió a poner en evidencia la urgencia de contar con sistemas de defensa antidrones.
Aunque el Gobierno planteó la creación del Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de COP 6,2 billones que busca incorporar tecnologías de radar e inhibición para detectar y neutralizar estos dispositivos, la iniciativa no se ha ejecutado y, según el ministro de Defensa, no cuenta con financiación consolidada ni viabilidad técnica. ¿Cómo funcionarían estos sistemas y de qué manera podrían neutralizar una amenaza?
¿Cómo funciona un escudo antidrones?
En lo corrido de 2026, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, Colombia ha registrado hasta 318 ataques con drones cargados de explosivos: un ataque cada 20 horas.
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Álamo(88990)•Hace 3 horasAquí entre nos, don Fidel, ¿está EE para estos ‘games’? De vieja ‘data’ se requetesabe que los escudos antidrones no se necesitan si hay escuelitas y trabajito y alimentico y recreacioncita y artecito y, y, y… bien repartidito pa’ todos. Pero "¡plomo es lo que hay!". Cabal miseria. ¡No más violencia MÁS IVA!!