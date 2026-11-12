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¿Cómo funcionan los escudos antidrones y por qué Colombia necesita uno?

Detectar, rastrear e impedir que un dron cargado con explosivos alcance su objetivo requiere tecnología especializada. Colombia proyectó un Escudo Nacional Antidrones de COP 6,2 billones para enfrentar esta amenaza, pero la iniciativa no se ha ejecutado. ¿Qué tecnologías utilizan estos sistemas y cómo logran neutralizar los dispositivos?

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Escudo Nacional Antidrones: la billonaria inversión del Mindefensa contra la acción de grupos armados
El Escudo Nacional Antidrones, una propuesta que costaría COP 6,2 billones y que pretendía adquirir capacidades de radar e inhibición para alertar sobre la presencia de drones ajenos a la fuerza pública y neutralizarlos.
Foto: MinD

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Los ataques con drones se han convertido en una amenaza creciente para la seguridad en Colombia. El uso de estos dispositivos cargados con explosivos por parte de grupos armados ha evidenciado las limitaciones de la fuerza pública para detectar y neutralizar estas acciones. El ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa (Bolívar), que dejó tres militares muertos y 47 heridos, volvió a poner en evidencia la urgencia de contar con sistemas de defensa antidrones.

Aunque el Gobierno planteó la creación del Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de COP 6,2 billones que busca incorporar tecnologías de radar e inhibición para detectar y neutralizar estos dispositivos, la iniciativa no se ha ejecutado y, según el ministro de Defensa, no cuenta con financiación consolidada ni viabilidad técnica. ¿Cómo funcionarían estos sistemas y de qué manera podrían neutralizar una amenaza?

¿Cómo funciona un escudo antidrones? — El Espectador

¿Cómo funciona un escudo antidrones?

En lo corrido de 2026, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, Colombia ha registrado hasta 318 ataques con drones cargados de explosivos: un ataque cada 20 horas.

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Detectar
Radares de radiofrecuencia, sensores acústicos y cámaras térmicas rastrean el espacio aéreo de forma continua. Al detectar un objeto no identificado, envían una alerta inmediata al centro de control.
Identificar
El operador analiza si el objeto es un dron hostil o tráfico civil autorizado, cruzando datos de radiofrecuencia, firma acústica y comportamiento de vuelo antes de confirmar la amenaza.
Seguir
El sistema registra y proyecta la trayectoria en tiempo real. Así se anticipa el punto de impacto y se coordina la respuesta antes de que el dron alcance el objetivo.
Neutralizar
Se activan inhibidores de señal para cortar el vínculo entre el dron y su piloto. Si esto falla, como ocurre con drones guiados por fibra óptica, se despliegan interceptores físicos.
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No es un escudo infalible Los inhibidores de radiofrecuencia no funcionan contra drones guiados por fibra óptica. La defensa efectiva combina varias capas tecnológicas.
Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, 8 de octubre de 2026; guía C-UAS de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Por El Espectador

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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 3 horas
    Aquí entre nos, don Fidel, ¿está EE para estos ‘games’? De vieja ‘data’ se requetesabe que los escudos antidrones no se necesitan si hay escuelitas y trabajito y alimentico y recreacioncita y artecito y, y, y… bien repartidito pa’ todos. Pero "¡plomo es lo que hay!". Cabal miseria. ¡No más violencia MÁS IVA!!
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