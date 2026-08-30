Con este video, la familia de Leonardo Posada, líder de la UP, recuerda su asesinato

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“Mi nombre es Leonardo Posada Pedraza y esta es mi historia”. Con esa frase termina el video que la familia del dirigente político preparó para recordar los 40 años de su asesinato. Una voz en primera persona y varias ilustraciones animadas reconstruyen su infancia, su paso por la Universidad Nacional, sus luchas sociales en Barrancabermeja y el proyecto político que representó la Unión Patriótica (UP).

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El relato recuerda a su padre, Julio Posada, un sastre, concejal y dirigente comunista perseguido por su actividad política. También narra la formación de Leonardo como dirigente estudiantil y su defensa de la educación pública. “La universidad pública debía servir para pensar el país, transformarlo, no para obedecerlo en silencio”, señala la voz que guía el video.

Posada hizo parte de la Unión Patriótica, surgida tras los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. Fue el primer representante a la Cámara elegido por esa colectividad. En Barrancabermeja acompañó luchas sindicales y comunitarias por el acceso al agua potable, la educación, los servicios públicos y unas condiciones de vida dignas.

También denunció violaciones de derechos humanos y los vínculos entre estructuras paramilitares e integrantes del Ejército. Entre los militares señalados estuvo el general Faruk Yanine Díaz. Su familia sostiene que esas denuncias y su trabajo social lo convirtieron en objetivo de quienes buscaban detener el avance político de la UP: “Una forma de cerrar a bala lo que el pueblo estaba abriendo con organización, palabra y votos”.

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El 30 de agosto de 1986, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta Suzuki roja le dispararon seis veces cuando regresaba a su casa en Barrancabermeja. Murió en un hospital. Habían transcurrido apenas 40 días desde la llegada de la UP al Congreso. Dos días después fue asesinado en Villavicencio el senador Pedro Nel Jiménez, también integrante de esa colectividad.

Los dos homicidios fueron el comienzo de una persecución que dejó más de 6.000 víctimas, según la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP calificó el ataque contra la UP como un genocidio, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de sus integrantes.

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Sin embargo, la justicia ordinaria nunca condenó a los autores materiales o intelectuales del asesinato de Posada. Su madre, Reina Pedraza, murió sin saber por qué lo habían matado. Ahora su familia intenta impedir que también desaparezca su memoria.

El video termina con Leonardo Posada mirando de frente y pronunciando su nombre. Cuarenta años después, sus familiares le prestaron una voz para contar su historia y consiguieron lo que pretendieron impedir los seis disparos: que todavía pueda ser recordado.

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