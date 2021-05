Con tutela piden suspender publicación del cartel de "los vándalos"

Una de las personas que aparece ahí asegura que no participó en desmanes registrados en la marcha celebrada el pasado 29 de agosto.

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fue radicada una tutela en contra del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino por los hechos que rodearon el ataque por parte de un grupo de uniformados a un joven en las marchas registradas el pasado 29 de agosto en Bogotá.

El accionante asegura que se le vulneró su dignidad, honra, buen nombre, a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes puesto que fue atacado por un agente del Esmad y su rostro apareció en el cartel de "los más buscados" publicado por la Policía.

En la narración de los hechos el joven indicó que participó en la marcha saliendo con un grupo de compañeros desde la Universidad Pedagógica Nacional en el norte de Bogotá, y se desplazaron por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar en el centro de la capital de la República.

"La marcha se tornaba pacífica hasta la altura del Parque Nacional donde se empezaron a disparar gases lacrimógenos y las personas optaron por correr y protegerse, para luego volver a re-agruparse y seguir con la actividad. A pocas cuadras de llegar a la plaza de Bolívar los enfrentamientos se hicieron más fuertes y el grupo con el que yo iba, se dispersó”, precisó.

Pocas cuadras después, se dieron otros enfrentamientos en la plaza de Bolívar, así que se dispersó el grupo en el que iba. “Yo tenía la cámara y estuve unos minutos ahí”, precisó el joven que indicó que solamente registró los hechos y en ningún momento participó en los atentados a los establecimientos del centro de Bogotá.

En ese momento, según narra, se presentaron dos “acontecimientos” que deben ser tenidos en cuenta. “Un agente de la Policía estaba muy ahogado por el gas y no podía respirar. En ese momento se dio cuenta que yo tenía vinagre para contrarrestar los efectos y me pidió ayuda”.

El segundo evento se presentó cuando estando en las cercanías a la plaza de Bolívar un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) lo empujó y le dice que se vaya. “Me dijo ‘yo no le estoy pidiendo el favor’ y me echó gas pimienta en la cara. Intenté quitarme lo que más pude y me fui a la casa”.

En el documento de 16 páginas se indica que con la publicación de dicho cartel la Policía le vulneraron todos sus derechos procesales y a una legitima defensa puesto que se le está desconociendo su principio de inocencia establecido en la Constitución Política y en las leyes.

“Es claro que aquí se me ha impuesto ya una sanción, sin haberse permitido ser vencido en juicio”, precisa el demandante que considera que con la sola publicación de su rostro en ese cartel se le dio el rótulo de "vándalo y delincuente" poniendo en riesgo incluso su honra e integridad personal, más aún si se tiene en cuenta el hecho de que se ofrecen recompensas que van entre los 100 mil y los cinco millones de pesos por información que permita su identificación.

"(...) es además abiertamente desproporcionada en tanto se constituye en un mecanismo de temor y terror, que ha invadido mi órbita interna", precisa uno de los apartes de la acción judicial conocida en su totalidad por ElEspectador.com.

En el presente caso se señala que no ha sido notificado de la existencia de una investigación en su contra "a pesar de lo cual mi imagen se expone públicamente", añadiendo que "no he podido conocer cuales son los cargos que se plantean en mi contra y menos aún poder designar quien ejerza mi defensa técnica".

Ante esto se le pide al Tribunal que le ordene a la Dirección General de la Policía Nacional se suspenda la transmisión de los mensajes relativos a los carteles.

Así mismo que como medida provisional y a efectos de general perjuicios irremediables, se ordene la suspensión de la transmisión del cartel en el cual aparece mi imagen.