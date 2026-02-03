Ejército abre convocatoria de servicio militar 2026 con 15.000 cupos y salario mínimo

El Ejército Nacional realiza la primera convocatoria de servicio militar del año 2026, el cual cuenta con 15.000 cupos disponibles a nivel nacional. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército lanzó su primera convocatoria de servicio militar de este 2026, dirigida por el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas. En total, hay 15.000 cupos disponibles a nivel nacional. De estos, 13.320 están destinados para hombres y 1.680 para mujeres.

Lla convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 hasta los 24 años y el proceso estará abierto hasta el próximo miércoles 25 de febrero. En cuanto a la remuneración, el Ejército indicó que quienes se incorporen recibirán un salario mínimo legal vigente (COP 1.750.905), además de un incentivo económico al finalizar su servicio representado en COP 2.626.357.

Lea: Más de 300 soldados serán desplegados en El Tambo (Cauca)

Desde la plazoleta de la Iglesia del barrio 20 de Julio, en Bogotá, dimos apertura oficial a la primera convocatoria de servicio militar del año 2026, una oportunidad dirigida a jóvenes de todo el país que deseen tener su proyecto de vida dentro de la institución.



Quienes se… pic.twitter.com/cch4vzpQzd — Comando de Reclutamiento y Control Reservas (@RECLUTAMIENTOCO) February 2, 2026

La convocatoria también ofrece acceso a salud, alimentación y formación con el SENA, así como líneas de crédito especial con el Icetex, bancarización, descuentos comerciales y la posibilidad de continuar la carrera en las escuelas militares de formación.

Le puede interesar: Ejército instala puesto de mando unificado tras presuntos enfrentamientos entre disidencias

Asimismo, el tiempo de servicio será contabilizado para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados. Además, al terminar el proceso, se realizará una capacitación de adaptación para el regreso a casa durante el último mes de servicio.

El director de Reclutamiento del Ejército Nacional, el coronel Juan Mauricio Díaz Sánchez, indicó que otro de los beneficios que trae el prestar el servicio militar es que “cuando termina su servicio militar, les pagan una bonificación de un salario mínimo del 100 % y una bonificación de 1.5 de un salario mínimo mensuale vigente para su ropa civil y para sus proyectos de vida”.

El Cr Henry Palomino Cano, Comandante del Comando de Reclutamiento y Control Reservas, junto a nuestros soldados que prestan el servicio militar, invitan a los jóvenes de todo el país a hacer parte de la primera incorporación del Ejército Nacional, que inicia este primero de… pic.twitter.com/aQtOaG1zki — Comando de Reclutamiento y Control Reservas (@RECLUTAMIENTOCO) February 2, 2026

Los jóvenes interesados en prestar el servicio militar podrán recibir más información acercándose a cualquiera de las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares distribuidos en todo el país, visitando la página web www.reclutamiento.mil.co o comunicándose con el call center (601) 426 14 20.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.