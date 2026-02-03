Logo El Espectador
Ejército abre convocatoria de servicio militar 2026 con 15.000 cupos y salario mínimo

Según indicó el Ejército, de estos cupos, 13.320 están destinados a hombres y 1.680 a mujeres. La convocatoria está dirigida a personas entre los 18 y los 24 años, y el proceso estará abierto hasta el próximo miércoles 25 de febrero.

Redacción Judicial
03 de febrero de 2026 - 09:12 p. m.
El Ejército Nacional realiza la primera convocatoria de servicio militar del año 2026, el cual cuenta con 15.000 cupos disponibles a nivel nacional.
Foto: Cortesía
El Ejército lanzó su primera convocatoria de servicio militar de este 2026, dirigida por el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas. En total, hay 15.000 cupos disponibles a nivel nacional. De estos, 13.320 están destinados para hombres y 1.680 para mujeres.

Lla convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 hasta los 24 años y el proceso estará abierto hasta el próximo miércoles 25 de febrero. En cuanto a la remuneración, el Ejército indicó que quienes se incorporen recibirán un salario mínimo legal vigente (COP 1.750.905), además de un incentivo económico al finalizar su servicio representado en COP 2.626.357.

Lea: Más de 300 soldados serán desplegados en El Tambo (Cauca)

La convocatoria también ofrece acceso a salud, alimentación y formación con el SENA, así como líneas de crédito especial con el Icetex, bancarización, descuentos comerciales y la posibilidad de continuar la carrera en las escuelas militares de formación.

Le puede interesar: Ejército instala puesto de mando unificado tras presuntos enfrentamientos entre disidencias

Asimismo, el tiempo de servicio será contabilizado para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados. Además, al terminar el proceso, se realizará una capacitación de adaptación para el regreso a casa durante el último mes de servicio.

El director de Reclutamiento del Ejército Nacional, el coronel Juan Mauricio Díaz Sánchez, indicó que otro de los beneficios que trae el prestar el servicio militar es que “cuando termina su servicio militar, les pagan una bonificación de un salario mínimo del 100 % y una bonificación de 1.5 de un salario mínimo mensuale vigente para su ropa civil y para sus proyectos de vida”.

Los jóvenes interesados en prestar el servicio militar podrán recibir más información acercándose a cualquiera de las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares distribuidos en todo el país, visitando la página web www.reclutamiento.mil.co o comunicándose con el call center (601) 426 14 20.

Por Redacción Judicial

angela gómez Suárez(622)Hace 19 minutos
Invito a El Espectador,a hacer una crónica ,para ilustrar al pueblo colombiano,sobre los positivos y profundos cambios en las Fuerzas Armadas ,que lo desligue del premeditado silencio de los medios propiedad de la ultraderecha.Por fin se va a acabar el reclutamiento gratuito de soldados y a quienes esa élite sin escrúpulos posterior al término de su servicio militar obligatorio,recuperaba para incorporarlos a los paramilitares y a sus socios empresarios de la coca.
angela gómez Suárez(622)Hace 30 minutos
La élite siempre reclutó a los hijos del pueblo a pagar servicio militar "obligatorio" gratuito en defensa de sus intereses y los billones asignados al Ministerio de Defensa directa o indirecta los recibían los de su clase .Que ironía que fuera un exguerrillero ,a quien la. ultraderecha califica como el peor presidente de Colombia ,hizo un giro de 360 grados.Ahora quienes terminan su servicio militar no volverán a ser reclutados por esa élite ,para cubrir vacantes de sus huestes paramilitares.
