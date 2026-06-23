Condenan a 13 personas por “convención internacional de pelea de perros” en La Calera

Los capturados aceptaron los cargos imputados y pagarán más de dos años de prisión. Foto: El Espectador - José Vargas

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En la mañana de este martes 23 de junio, 13 personas fueron condenadas a más de dos años de prisión por promover y participar en una “convención internacional de eventos clandestinos de peleas de perros” en La Calera (Cundinamarca). Estas personas fueron condenadas por los delitos de maltrato animal con resultado de muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación, adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), determinó que el 14 de marzo de 2026, en una finca de la vereda Aurora Alta, se había adecuado un quiosco con sillas, alimentos y bebidas, así como una estructura tipo ring para las confrontaciones entre los animales.

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Según el ente investigador, durante un allanamiento en el lugar, se hallaron dos perros muertos “con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, seis de los cuales presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos”.

Los sentenciados habían sido capturados en flagrancia. Se trata de nueve extranjeros (de nacionalidades ecuatoriana, venezolana y dominicana), quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar en él. También fueron judicializados cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario, Carlos Alberto Cifuentes Hernández.

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Los detenidos aceptaron los cargos, por lo que fueron condenados a 31 meses y 15 días de prisión, así como al pago de una multa de 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, COP 49,9 millones. Estas personas también deberán cumplir una inhabilidad para la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.

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