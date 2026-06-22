Detienen a hombre que llegó armado a punto de escrutinio en Medellín

Avanzan los escrutinios en Corferias tras la finalización del preconteo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En medio de los escrutinios que avanzan en el país para terminar el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, un hombre armado fue detenido en Medellín (Antioquia). De acuerdo con las autoridades, él hombre es parte de una empresa de seguridad privada y tiene antecedentes penales.

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Según dio a conocer la institución, se “realizó la incautación de un arma traumática a un integrante de una empresa de seguridad privada que se encontraba en las instalaciones de Plaza Mayor, en Medellín”. El procedimiento se llevó a cabo hacia las 7:30 de la noche de este lunes 22 de junio, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona que portaba un arma “al interior del lugar dispuesto para el proceso de escrutinio”.

Esta persona fue identificada como Andrés Felipe Taborda, quien se encontraba acompañando en calidad de escolta a Sebastián Taborda, líder de la campaña de Abelardo de la Espriella. Al verificar las primeras informaciones, las autoridades encontraron que el hombre está vinculado a la empresa de seguridad privada Grupo Especializado en Seguridad y Protección.

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El escolta Taborda fue llevado a las instalaciones de la SIJIN para adelantar el proceso de identificación plena y la verificación de la documentación correspondiente. También le fue incautada el arma traumática que llevaba.

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Durante la consulta de antecedentes, dice la Policía, “se evidenció que el ciudadano registra una anotación judicial del año 2010 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”. Desde las institución reiteraron que se mantendrán “los controles y dispositivos de seguridad en todos los puntos de escrutinio del país, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso electoral, la convivencia ciudadana y el respeto por las disposiciones legales vigentes”.

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