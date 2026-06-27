Condenan a 18 años de prisión a extranjero que explotó sexualmente a una menor en Medellín

Miguel Sierra fue condenado por hechos ocurridos en febrero de 2023 en un edificio del barrio Belén, en Medellín, donde explotó sexualmente a una menor de 14 años. Foto: Fiscalía

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A 18 años y 8 meses de prisión fue condenado Miguel Sierra, también conocido con el alias de “Alex”, por explotar sexualmente a una menor de edad en Medellín (Antioquia). El hombre, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, fue hallado responsable del delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

La decisión de un juez se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), reunieran las pruebas sufieciente para comprobar el delito. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en febrero de 2023 en un edificio del barrio Belén, e involucró a una menor de 14 años.

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De acuerdo con el ente investigador, alias “Alex” contactó a la adolescente por “redes sociales y le ofreció dinero para que accediera a sus propósitos sexuales. Posteriormente, en febrero de 2023, viajó a Medellín y concretó el encuentro íntimo”.

La captura de Sierra se dio en julio de 2024 en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), en el marco de la investigación que ya se adelantaba en su contra. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron material fotográfico y otros elementos que respaldaron el delito de demanda de explotación sexual a una menor.

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Dos años después, la sentencia de primera instancia, ordenó la privación de su libertad en un establecimiento carcelario y contempla, una vez cumplida la totalidad de la pena, su expulsión del territorio nacional por tratarse de un ciudadano extranjero.

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