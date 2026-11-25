La justicia determinó que los hombres de la estructura paramilitar trasladaron a mujeres desde distintas regiones del…

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 20 integrantes de la desmovilizada estructura paramilitar Bloque Vencedores de Arauca, por 105 hechos criminales y 538 conductas criminales, que dejaron 165 víctimas directas y 452 indirectas del conflicto armado. Dentro de los hechos se declaró la responsabilidad penal por crímenes relacionados con prostitución forzada, esclavitud sexual, tortura, entre otros.

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La justicia determinó que los hombres de la estructura paramilitar trasladaron a mujeres desde distintas regiones del país a la casa de lenocinio denominada “La Última Lágrima”, ubicada en la vereda Puerto Gaitán del municipio de Tame (Arauca), sitio en el cual fueron sometidas a violencias sexuales.

En la decisión judicial se lee que "La Última Lágrima no constituyó un establecimiento destinado al ejercicio autónomo del trabajo sexual, sino un espacio completamente sometido al dominio de la estructura paramilitar, en el que las mujeres fueran instrumentalizadas en un contexto de coerción permanente, caracterizado por la ausencia de consentimiento, el control territorial ejercido por el BVA y la imposibilidad material de las víctimas para sustraerse de las condiciones impuestas por sus victimarios".

En la misma decisión, los hombres fueron condenados por hechos relacionados con homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, fuentes de financiación, reclutamiento ilícito y violencia basada en género.

Dentro de las acciones ordenadas por la Sala para reparar a las víctimas está el pago de COP 70.308 millones y embargó 37 bienes inmuebles avaluados aproximadamente en COP 10.883 millones. Los recursos, frutos y rendimientos de esos bienes, dice la decisión, están destinados a contribuir a la reparación integral de quienes resultaron afectados por el accionar criminal del Bloque Vencedores de Arauca.

Así mismo, la sentencia reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades de Tame, Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte y Saravena, en el departamento de Arauca, y de Hato Corozal, en Casanare, y dispuso medidas orientadas a la recuperación del tejido social, la dignificación de las víctimas, la preservación de la memoria y las garantías de no repetición.

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