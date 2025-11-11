Condenan a 40 años de prisión a exjefe paramilitar que ordenó una masacre en Cesar

Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias "el Tigre", fue uno de los líderes más temidos de las AUC en el norte del departamento del Cesar, entre finales de los 90 e inicios de los 2000. Foto: Archivo Particular

Un juez especializado de Valledupar (Cesar) condenó a 40 años de prisión a Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias “el Tigre”, exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento del Cesar, por su responsabilidad como determinador del asesinato de cinco personas en hechos ocurridos en julio del año 2000. Las personas masacradas eran civiles que fueron acusados equivocadamente de ayudar a otros grupos ilegales.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, alias “el Tigre” era el hombre que comandaba el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC, con injerencia en Codazzi (Cesar). El 3 de julio del año 2000, el exjefe paramilitar ordenó el ingreso de al menos 15 hombres de la estructura ilegal al corregimiento de Casacará, en jurisdicción del mencionado municipio, con el objetivo de intimidar y violentar a la población civil.

Siguiendo las indicaciones del jefe de las AUC, los hombres fuertemente armados con fusiles y vestidos con prendas de uso oficial tenían “la orden precisa de dispararles a unos habitantes, quienes equivocadamente fueron señalados de ser colaboradores de otros grupos armados que delinquían en la región”, dijo el ente investigador. Las víctimas fueron asesinadas en el lugar y ante la vista aterrorizada del resto de la población.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Ever Enrique Peñaloza Guerra, de 36 años; José Gilberto Martínez Villa, de 36 años; Manuel Joaquín Martínez Villa, de 26; y José Farid Perdomo, de 44 años de edad. En los hechos murió también un hombre de aproximadamente 34 años, cuya identidad no fue establecida por las autoridades. Todos, según la Fiscalía, eran agricultores y obreros; no tenían relación con grupos armados.

Pese a los señalamientos y pruebas de la Fiscalía, durante el juicio alias “el Tigre”, hoy recluido en la cárcel de mediana y alta seguridad de Palmira (Valle del Cauca), negó su responsabilidad en la masacre de los cinco civiles de Casacará. No obstante, uno de los testimonios claves en el proceso penal fue el de Donaldo José Monzón Pitalúa, alias “el Indio” o “Saúl”, también exintegrante de las AUC, que detalló en su declaración quién dio la orden.

En el prontuario criminal de alias “el Tigre” pesan investigaciones por otros graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en la región Caribe. En abril de 2012, por ejemplo, fue condenado a más de 18 años de prisión por el asesinato de cuatro campesinos y los desplazamientos forzados de sus familias en zona rural del municipio de Codazzi, en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 1997, cuando ya era líder de las AUC en Cesar.

En su contra hay condenas por los delitos de homicidio, desaparición forzada y el secuestro de una familiar de Gabriel García Márquez, ocurrido en agosto de 2018. Por esa razón permanece privado de la libertad en la cárcel de Palmira. Según información de la Fiscalía 58 de Justicia y Paz, en el municipio de Codazzi, donde se centró parte de la acción criminal de alias “el Tigre”, la guerra de los paramilitares dejó 123 masacres en las que fueron asesinadas 605 personas, entre finales de los años 90 e inicios de los 2000.

