Minjusticia pide que se esclarezcan las denuncias de Benedetti tras allanamiento de la Corte

A través de un comunicado, Augusto Ocampo, ministro de Justicia encargado, señaló que, si bien reiteran su compromiso con la independencia de poderes, es necesario asegurar que "toda investigación o actuación estatal se realice dentro de los principios de legalidad". Foto: Archivo Particular

El allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha provocado pronunciamientos desde varios sectores del poder. Esta vez, el ministerio de Justicia, en cabeza de Augusto Ocampo como encargado, emitió un comunicado en respaldo a Benedetti.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho manifiesta su preocupación por las denuncias públicas formuladas por el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, en relación con actuaciones judiciales que podrían comprometer el respeto de sus derechos fundamentales y los de su familia”, señalaron.

A través de redes sociales, el ministro Benedetti aseguró que su vivienda estaba siendo allanada, hecho que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, dijo el jefe de esa cartera.

Si bien la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado desde que se dio la denuncia por parte de Benedetti, el ministerio de Justicia señaló que es necesario que todas las personas tengan derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la imparcialidad de los jueces.

“El ministerio confía en la independencia de la Rama Judicial, pero considera indispensable que toda actuación judicial se adelante dentro de los límites de la competencia y con estricto apego a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia, garantizando siempre la protección de los derechos fundamentales”, se lee en la carta del ministerio en la que, además, señalan preocupación por las denuncias del ministro Benedetti sobre la vulneración a sus garantías constitucionales y las de su núcleo familiar.

En ese contexto, el ministerio señaló que si bien respetan la independencia de poderes, también hacen un llamado a preservar la confianza en la justicia “asegurando que toda investigación o actuación estatal se realice dentro de los principios de legalidad, imparcialidad y respeto absoluto por los derechos humanos”.

Finalmente, el ministro (e) Ocampo expresó solidaridad con el ministro Benedetti y su familia y pidió que se esclarezcan plenamente los hechos y las actuaciones de las autoridades.

Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido ningún comunicado.

