Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Operación militar contra Iván Mordisco en Guaviare deja al menos 19 muertos

Hacia las 4:00 p.m., el Comando Militar y el Ministerio de Defensa ofrecerán una rueda de prensa para entregar los datos exactos. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
11 de noviembre de 2025 - 05:37 p. m.
El bombardeo contra las disidencias de las Farc, al frente de Iván Mordisco, fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y fue anunciado a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que mencionaba los operativos en el departamento del Guaviare.
El bombardeo contra las disidencias de las Farc, al frente de Iván Mordisco, fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y fue anunciado a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que mencionaba los operativos en el departamento del Guaviare.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana del pasado 10 de noviembre arrancó una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las selvas del Guaviare contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Por el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 19 presuntos integrantes de ese grupo armado.

La ofensiva, que incluyó un bombardeo, fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y fue anunciado a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que mencionaba los operativos en el departamento del Guaviare.

Vínculos relacionados

Los casos judiciales que giran en torno a Juliana Guerrero y sus títulos académicos
Expresión “exceso de alcohol” se mantiene: Corte Constitucional tras resolver demanda
Ordenan atención humanitaria urgente para comunidades indígenas confinadas en Chocó

Para contexto: Presidente Gustavo Petro ordenó bombardeo contra disidencia de alias “Mordisco” en el Guaviare

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, escribió Petro.

En el trino, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró: “Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía de Colombia están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias ‘Mordisco’, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento”.

Le puede interesar: Mindefensa sancionó a empresa estadounidense por incumplir contrato para reparar helicópteros

Según informaron las autoridades, sobre las 4:00 p.m., el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares liderarán una rueda de prensa en la que se entregarán más detalles de la operación y la cifras exactas de muertos y heridos luego del operativo.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Disidencias de las FARC

Iván Mordisco

Ejército Nacional

Gustavo Petro

Conflicto armado en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.