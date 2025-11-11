Operación militar contra Iván Mordisco en Guaviare deja al menos 19 muertos

El bombardeo contra las disidencias de las Farc, al frente de Iván Mordisco, fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y fue anunciado a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que mencionaba los operativos en el departamento del Guaviare. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana del pasado 10 de noviembre arrancó una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las selvas del Guaviare contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Por el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 19 presuntos integrantes de ese grupo armado.

La ofensiva, que incluyó un bombardeo, fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y fue anunciado a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que mencionaba los operativos en el departamento del Guaviare.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

Para contexto: Presidente Gustavo Petro ordenó bombardeo contra disidencia de alias “Mordisco” en el Guaviare

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, escribió Petro.

En el trino, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró: “Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía de Colombia están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias ‘Mordisco’, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento”.

Le puede interesar: Mindefensa sancionó a empresa estadounidense por incumplir contrato para reparar helicópteros

Según informaron las autoridades, sobre las 4:00 p.m., el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares liderarán una rueda de prensa en la que se entregarán más detalles de la operación y la cifras exactas de muertos y heridos luego del operativo.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.