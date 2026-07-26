Condenan a cinco exmilitares por caso de tortura y asesinato de un campesino en Antioquia

En total son nueve los exmiltares procesados por este crimen. Tres de ellos fueron llamados a juicio. Foto: Fiscalía

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A penas de 20 años y dos meses de prisión fueron condenados mediante preacuerdo cinco exmilitares involucrados en la retención, tortura y asesinato de un campesino, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en el municipio de Frontino (Antioquia). La víctima fue identificada como Esneider Flórez Manco, de 27 años y con una discapacidad cognitiva.

Los exmilitares condenados son el cabo segundo del Ejército Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. Todos aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, en calidad de agravados.

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Según la investigación adelantada por la Fiscalía y su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a la víctima era común verla caminando por el municipio de Frontino. El día de los hechos, al parecer por error, llegó hasta la base militar Antorcha, de la Cuarta Brigada del Ejército. Bajo la sospecha de pertenecer a un grupo ilegal, fue retenido ilegalmente allí por los militares.

Los uniformados desnudaron a la víctima, lo golpearon, lo amarraron y lo colgaron de un árbol. La tortura se prolongó durante al menos cinco horas, en las que fue objeto de tratos crueles, asfixia y sofocamiento. Finalmente, Esneider Flórez Manco murió en un baño de la unidad militar, de donde fue sacado y abandonado en un intento por desaparecerlo.

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“Su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura”, indicó la Fiscalía sobre los resultados de la investigación contra los exmilitares.

Un juez avaló el principio de oportunidad al que llegaron los exmilitares y pagarán poco más de 20 años de cárcel. El pasado 23 de abril también fue condenado por esa vía el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar y otro de los implicados en el caso. Tres exmilitares más están llamados a juicio por este crimen: el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes.

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