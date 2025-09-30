Condenan a dos militares del esquema de expresidente Santos por abandono al puesto

Ejército Nacional de Colombia. Foto: Carolina Gómez

La Justicia Penal Militar y Policial emitió una reciente condena contra dos suboficiales que hacían parte del esquema de seguridad del expresidente Juan Manuel Santos por los delitos de desobediencia y abandono del puesto. Según detalló la Fiscalía Penal, los militares aceptaron su responsabilidad ante el material probatorio que se presentó.

Los hechos se presentaron en marzo de 2024, en Bogotá, cuando ambos uniformados alteraron sin autorización los turnos de servicio del dispositivo de seguridad que se asignó a la vivienda del exmandatario. La investigación arrojó otras conductas que agravaron el caso.

Por un lado, uno de los implicados, además de modificar su turno sin permiso, se presentó a su servicio bajo los efectos del alcohol. Por esos hechos fue condenado a 13 meses de prisión por los delitos de desobediencia y abandono del puesto.

Sobre el otro uniformado, la investigación determinó que cambió su turno de forma arbitraria y por esa conducta recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia.

Otro soldado condenado por deserción

La Justicia Penal Militar también dio a conocer una segunda decisión contra un soldado por el delito de deserción. La condena es de un total de cuatro meses de prisión y según se detalló, se obtuvo en proceso rápido de 14 días, después de que el implicado aceptara su responsabilidad en la conducta.

“El delito se configuró luego de que el uniformado, tras disfrutar de un permiso en mayo de 2025, se ausentara del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°19 del Ejército Nacional, sin efectuar su regreso, desconociendo su deber de permanencia”, explicó la Justicia Penal Militar.

