Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, pagará siete años de prisión domiciliaria

Llegó la hora cero para el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, declarado culpable en primera instancia del delito de soborno en actuación penal. Sobre las 2:00 de la tarde de este martes, 30 de septiembre, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, fijó en siete años (84 meses) de prisión domiciliaria el monto de la condena contra el exabogado de Álvaro Uribe Vélez, también condenado por liderar una poderosa red de sobornos a testigos.

Durante la diligencia, el juez Moreno se remitió directamente a las decisiones acumuladas en su fallo de primera instancia. Además de la medida de prisión domiciliaria, sobre la cual el togado negó la suspensión de la ejecución mientras se resuelven las apelaciones del caso, inhabilitó a Cadena para el ejercicio de cargos públicos y le impuso una multa de 375 salarios mínimos (más de COP 533 millones).

La defensa de Cadena —liderada por el abogado Iván Cancino—, las víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía apelaron a la decisión. Sin embargo, solo el ente investigador lo hizo de forma verbal durante la diligencia. Las otras partes anunciaron que en los próximos cinco días presentarán las sustentaciones escritas a sus apelaciones de la sentencia.

El pasado 15 de agosto, el mismo togado fue quien determinó que Cadena, también conocido como el “abogánster”, ejerció como emisario de Uribe Vélez y ofreció sobornos y beneficios jurídicos a presos en cárceles de distintos sitios del país, para que hablaran a favor del expresidente. El objetivo: limpiar las versiones que relacionaban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

Durante esa diligencia, el juez Moreno señaló que “Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”. Por esa misma conducta, su cliente y líder natural del Centro Democrático fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria el 28 de julio pasado.

En 2016, Cadena se conoció con Uribe Vélez. Según versiones entregadas por testigos del caso del expresidente, lo buscó para darle información sobre un supuesto “complot” de exintegrantes del cartel del Valle, para relacionarlo con paramilitares. Para 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe Vélez por posible manipulación de testigos, Cadena se convirtió en pieza clave para lograr que exparamilitares desmintieran esas versiones.

Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota (Bogotá) y considerado el testigo estrella de la Fiscalía, ya le había hablado a la justicia sobre los presuntos vínculos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con paramilitares. El 22 de febrero de 2018, según lo reseñó el juez Moreno, Cadena visitó a Monsalve en el penal y le ofreció beneficios jurídicos para que cambiara la versión sobre la familia Uribe ante la justicia.

El expediente y la decisión del togado señalaron que el abogado no actuó solo, sino que presionó al hombre con el apoyo del secuestrador Enrique Pardo Hasche, también preso en la cárcel La Picota. “Desde 2017, Enrique Pardo Hasche le insistía (a Monsalve) para que se retractara para ‘sacar en limpio a Uribe Vélez’ y que recibiera a una ‘persona importante’ con quien tratar dicho asunto”, dijo el juez.

Se refería a Cadena, quien a mediados de noviembre de 2017, empezó a buscar a Monsalve personalmente e intentó visitarlo en febrero de 2018 en La Picota. En esa oportunidad, por no conocerlo, Monsalve se negó a recibirlo. Fue hasta agosto de 2018 que Monsalve volvió a tantear la situación e intentó hablar con el exparamilitar en la cárcel.

El camino para esa visita, reseñó el juez, fue preparado por un hombre a quien Monsalve sí conocía: el también exparamilitar Carlos Eduardo López Callejas, alias “Caliche”. Desde Neiva, su viejo amigo lo contactó en tres oportunidades para que grabara un video en el que se retractara de su versión sobre los nexos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a cambio de beneficios jurídicos.

El 22 de agosto de 2018, finalmente Monsalve accedió a atender a Cadena en una reunión dentro de la cárcel y en la que también participó Pardo Hasche. El objetivo, en palabras del togado, fue concreto: “Diego Cadena le ofreció la revisión de su proceso, a cambio de firmar un documento en el que se retractara de sus anteriores declaraciones”, que relacionaban a los Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El juez Moreno argumentó que los testimonios y las pruebas recolectadas, entre ellas las grabaciones hechas con el reloj espía usado por Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, durante reuniones que sostuvo con Cadena y que también fueron incluidas en el expediente del caso de Uribe Vélez, eran lo suficientemente creíbles y firmes para declarar a Cadena responsable.

“El despacho encuentra acreditado que Diego Cadena actuó en común acuerdo con Enrique Pardo Hasche y le ofreció a Juan Guillermo Monsalve un recurso de revisión a cambio de su retractación”, dijo el juez. Y agregó que esa actuación fue con dolo, pues aunque Monsalve no tenía interés de retractarse de lo dicho sobre Uribe Vélez, Cadena lo presionó. “Se impone fallo condenatorio contra el abogado Diego Cadena como coautor del delito de soborno en actuación penal”, concluyó el juez en su sentencia.

