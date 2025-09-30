Caso Diego Cadena en vivo: se conoce la condena contra el exabogado de Uribe Vélez

El abogado Cadena fue absuelto por duda razonable del delito de fraude procesal, lo mismo que el jurista Juan José Salazar, quien trabajaba con él. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A partir de las 2:00 de la tarde de este martes, 30 de septiembre, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá fijará el monto de la condena en contra del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, procesado por su participación en la red de manipulación de testigos para limpiar la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez y condenado el pasado 15 de agosto por su responsabilidad en el delito de soborno en actuación penal.

Cadena hizo parte del grupo de abogados del expresidente Uribe Vélez y fue, según lo determinó el juez Fabián Moreno, quien ofreció dinero y beneficios jurídicos en cárceles de Colombia y Estados Unidos, por orden del líder natural del Centro Democrático, con el objetivo de torcer los testimonios de personas que lo relacionaban a él y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, con grupos de paramilitares que operaban en el departamento de Antioquia.

Ambos procesos, el de Uribe Vélez —condenado a 12 años de prisión domiciliaria— y el de Cadena Ramírez, tuvieron el mismo origen: la investigación que en 2018 abrió la Corte Suprema de Justicia para buscar pesquisas sobre los presuntos vínculos del expresidente con paramilitares. En el caso de Uribe Vélez, la jueza determinó que había sido “el arquitecto” de una red de manipulación de testigos con el objetivo de limpiar su nombre.

El pasado 15 de agosto, cuando el juez Moreno determinó la culpabilidad el abogado Cadena, sustentó que el jurista ejerció constantes presiones en contra de personas privadas de la libertad, para que hablaran a favor del expresidente y en contra del senador Cepeda. La Fiscalía logró probar ante el despacho del juez tercero penal de Bogotá que las presiones se centraron principalmente en Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del caso.

“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”, señaló el juez Moreno durante la diligencia en la que tomó la decisión de primera instancia. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron la pena de siete años de privación de la libertad, que podría ser fijada o modificada hoy.

Sobre las 2:20 de la tarde inició la diligencia de fijación del monto de la condena en contra del abogado Diego Cadena, en el complejo judicial de Paloquemao (Bogotá). El exabogado de Álvaro Uribe Vélez, aunque no asistió de forma presencial a la audiencia, podría recibir una pena de hasta siete años de prisión, como lo habían solicitado los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría el pasado 15 de agosto, durante la lectura del sentido del fallo.

