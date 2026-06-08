Condenan a exfiscal del Cauca que desvió el caso de un narco para evitar su extradición

Además de la pena de cárcel, la exfuncionaria judicial de la Fiscalía tendrá que pagar una millonaria multa y no podrá ejercer cargos públicos durante más de ocho años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A una pena de siete años y tres meses de prisión fue condenada la exfiscal María del Socorro Fernández Chávez, del municipio de El Tambo (Cauca), al ser hallada responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. La exfuncionaria desvió el proceso que se adelantaba entre Colombia y Estados Unidos contra un narcotraficante, para frenar su extradición.

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Popayán, que examinó la información presentada por la Fiscalía en contra de la ahora exfuncionaria judicial. Los investigadores encontraron que la exfiscal Fernández Chávez “en ejercicio de su cargo, participó en un entramado ilegal que favoreció a un colombiano pedido en extradición por una corte distrital de Estados Unidos”.

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El caso se remonta a 2016. El 17 de mayo de ese año, Colombia le dio el visto bueno al pedido de extradición hecho por Estados Unidos en contra de un colombiano investigado en ese país por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico. Fue en ese momento cuando, según la investigación y el fallo, una movida judicial de la exfiscal desvió el proceso.

Fernández Chávez abrió un proceso judicial en contra de este hombre en Colombia, paralelo al expediente de su extradición. En ese contexto, le imputó el delito de rebelión a partir de información falsa con la que armó su montaje judicial y obviando una circular roja de Interpol en contra del presunto narcotraficante, que aceptó su responsabilidad en ese cargo.

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“La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto. Asimismo, se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos”, señalaron desde la Fiscalía sobre este caso.

Además, indicaron desde el ente investigador, a beneficio de la hoy exfuncionaria condenada y del presunto narcotraficante, la grabación de la audiencia de imputación de cargos en contra de este hombre se desapareció y nunca fue anexada a los documentos del expediente. Cuando un orden judicial la obligó a repetir la audiencia de imputación, la exfuncionaria se negó a hacerlo.

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Con la movida adelantada por la exfiscal Fernández Chávez, que logró vincular formalmente al presunto narcotraficante en un proceso penal en Colombia por su aceptada responsabilidad en el delito de rebelión, este hombre interpuso un recurso de tutela con el que pidió no ser extraditado a Estados Unidos, en su defensa al derecho de no ser doblemente incriminado en un proceso penal.

Esa petición bloqueó de tajo la posibilidad de que esta persona fuera enviada a Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno colombiano ya le había dado el visto bueno. Además de la pena de cárcel, la exfiscal Fernández Chávez tendrá que pagar una multa de 294 salarios mínimos y estará inhabilitada durante 104 meses, ocho años y medio, para ejercer cargos públicos.

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