Condenan a exmilitar que le cobraba dinero a otros soldados a cambio de permisos

Ejército Nacional de Colombia. Foto: Carolina Gómez

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Un mayor del Ejército Nacional fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión tras una investigación en la Justicia Penal Militar y Policial que lo encontró responsable por el delito de concusión, en hechos registrados en el año 2025. La condena también incluye una inhabilidad de 112 meses para ejercer funciones públicas, una multa de 108 salarios mínimos y su separación absoluta de la Fuerza Pública.

Según detalló la Fiscalía Penal Militar, el uniformado se aprovechó de su cargo en el Batallón de Operaciones Terrestre N° 15 en Tumaco (Nariño), para exigir millonarias sumas de dinero a los soldados a su cargo con el fin de otorgarles permisos y descansos. Los hechos señalan que el mayor del Ejército le pidió a un subteniente seleccionar a nueve soldados, quienes serían sujeto de las actuaciones irregulares del oficial.

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En efecto, la orden del mayor del Ejército era cobrar a cada soldado la suma de un millón de pesos a cada uno, a cambio de otorgarles un permiso adicional de treinta días de descanso. Los soldados alcanzaron a recolectar COP 8 millones, que fueron transferidos a la cuenta bancaria del militar.

Ante la irregularidad de los hechos, el Juzgado 1204 de Conocimiento Especializado Penal Militar y Policial condenó al uniformado en primera instancia. En el proceso, el juzgado absolvió al uniformado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.

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Por su parte, la Fiscalía Penal Militar y Policial apeló la absolución por los dos delitos mencionados, mientras que la defensa del mayor apeló la condena por el delito de concusión.

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