Caso Ungrd: Corte Suprema niega libertad a Name y Calle y ordena nuevas pruebas

Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas son investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Foto: Archivo

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El expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y el de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, seguirán en la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó una solicitud presentada por los dos políticos, en la que decían que se habían vencido los términos en su proceso.

Ambos excongresistas, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, sostenían que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se hubiera iniciado el juicio, por lo que debían ser liberados. Sin embargo, los cálculos de la Corte apuntan a que están dentro de los tiempos para avanzar. Además, ordenaron practicar nuevas pruebas en los casos en los que son investigados.

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