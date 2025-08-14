Condenan a hombre que estafó con cobros falsos al Fosyga en Valle del Cauca

Peña Aponte aceptó ser culpable de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Un juez penal de Bogotá condenó a seis años de prisión a un hombre llamado Guillermo Gonzalo Peña Aponte, quien, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, presentó 311 solicitudes falsas de servicios de salud para supuestos heridos en accidentes de tránsito.

El hombre fue contratado por la Fundación Hospital San José de Buga (Valle del Cauca) como representante legal de una empresa de asesorías para gestionar los cobros ante el extinto Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA).

Las evidencias muestran que estas irregularidades ocurrieron entre 2015 y 2017 y generaron el desembolso de $1.240 millones por parte del FOSYGA. Estas peticiones fueron tramitadas y los recursos desembolsados. Sin embargo, a través de auditorías posteriores se advirtieron las inconsistencias en estos cobros.

La Fiscalía aseguró que a Peña Aponte se le “entregó información reservada de historias clínicas y que, para concretar el fraude al sistema de salud, alteró información de facturas, usó datos relacionados con la atención de pacientes en años anteriores, registró nombres de médicos que nunca atendieron emergencias o no trabajaban en el hospital y aportó en varias peticiones la misma dirección en la que supuestamente ocurrieron los accidentes de tránsito”.

Peña Aponte aceptó su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada. Además de la condena de seis años, el juez le impuso una multa superior a los $146 millones y una inhabilidad de 72 meses para ejercer funciones públicas.

