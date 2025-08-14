Incautan dos toneladas de marihuana escondida en cargamento de papas en Nariño

La Policía Nacional halló 2.017 paquetes envueltos en papel de colores, ocultos en la carrocería del camión entre una carga de papas. Foto: Policía Nac

En el kilómetro 53+300 de la vía Junín–Pedregal, en Mallama (Nariño), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía lograron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba 2.100 kilogramos de marihuana. La droga se encontraba camuflada entre una carga de papa a bordo de un camión.

Allí, los policías hallaron 2.017 paquetes envueltos en papeles de colores los cuales contenían en su interior marihuana tipo Cripy. Según las autoridades, en el mercado nacional, este cargamento tendría un valor aproximado a los $1.500 millones. En el mercado internacional superaría el millón de dólares.

El capturado, quien ya tenía antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. El hombre es señalado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sobre esto, la brigadier general Susana Blanco Romero, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, declaró: “Estamos cerrándole el paso al narcotráfico en las carreteras del país. No vamos a permitir que estos cargamentos lleguen a su destino ni que sigan envenenando nuestras comunidades”.

Incautan 3,5 toneladas de marihuana en Valle del Cauca

En otro punto del sur de Colombia, en Zaragoza, vía Cartago (Valle del Cauca), tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional incautaron 1.140 kilogramos de marihuana luego de que los uniformados persiguieran un auto que intentó evadir el puesto de control militar.

Asimismo, en Caicedonia, también municipio del Valle del Cauca, fueron encontrados 2.419 kilogramos de marihuana en un vehículo. El conductor fue capturado en flagrancia. Esto equivale a un total de 3,5 toneladas avaluadas en más de $4.000 millones en el mercado nacional.

