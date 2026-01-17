Condenan a líder de estructura armada del Clan del Golfo por múltiples homicidios

El hombre aceptó, mediante un preacuerdo, haber ordenado, por cadena de mando, 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, entre febrero y junio de 2022. Foto: Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de conocimiento de Santa Marta (Magdalena) condenó este sábado, 17 de enero, a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, líder de una estructura armada del Clan del Golfo, a 24 años de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas.

Además, Córdoba Trujillo fue condenado por fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, utilización ilegal de uniformes e insignias, y utilización ilícita de redes de comunicación.

El hombre aceptó, mediante un preacuerdo, “haber ordenado, por cadena de mando, 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, entre febrero y junio de 2022″. Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios indican que Córdoba Trujillo dispuso algunas de estas acciones armadas como parte de una ofensiva criminal en varios departamentos del país.

Estas acciones criminales respondían a la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, líder del grupo armado ilegal. El ente investigador señaló que varias de las víctimas eran civiles que se opusieron al pago de extorsiones o se negaron a abandonar ciertas zonas.

Asimismo, la Fiscalía indicó que “uno de los crímenes que se le atribuye es el del conductor de una tractomula, registrado el 6 de mayo de 2022, sobre la “Ruta del Sol”, a la altura de El Copey (Cesar). Integrantes del Clan del Golfo dispararon contra varios vehículos de carga y le causaron la muerte al transportador”.

Córdoba Trujillo también está relacionado con los hechos perpetrados ese mismo día en Pivijay (Magdalena), donde dos comerciantes que mantenían en funcionamiento un local de abarrotes fueron abordados por hombres armados, quienes les dispararon en varias oportunidades.

