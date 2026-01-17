“No poseen ni utilizan Pegasus”: mindefensa respondió a denuncias del minjusticia (e)

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y ministro (e) de Justicia. Foto: EFE y El Espectador

Una nueva respuesta del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, volvió a poner los reflectores sobre las denuncias del ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, por presuntas infiltraciones ilegales en su celular con el software espía Pegasus. A través un comunicado, la cartera señaló que las entidades de ese sector “no poseen ni utilizan” esa herramienta.

Y fue más allá, pues indicó que la “Misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia” no tuvo un documento “expedido, suscrito ni autorizado” por la entidad. Incluso, señala que no “corresponde a un acto administrativo, orden, directriz, procedimiento o instrucción alguna emanada por instituciones del sector Defensa”.

“Respecto al señalamiento del sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento supuestamente emanadas del Ministerio de Defensa Nacional, se aclara de manera categórica que las entidades del sector defensa no emiten ni toleran la emisión de órdenes ilegales de seguimiento”, agregó.

En esa línea, aclaran que Ramírez no hace parte del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim) del Ejército y hace parte, “desde hace más de tres años”, del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa, con funciones de “coordinación de capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la seguridad y protección de personas en situación de riesgo en virtud del cargo que desempeñen en el Ministerio de Defensa”.

De acuerdo con el Mindefensa, se “activó una articulación institucional” con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y demás entidades competentes desde el momento en el que se conoció la denuncia de Idárraga. A eso se sumó una junta extraordinaria de Inteligencia Conjunta, en la que participaron el comandante general de las Fuerzas Militares, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana; el director de la Policía Nacional; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, junto con los jefes de inteligencia y contrainteligencia; así como el viceministro de Políticas para la Defensa y la Seguridad.

¿Qué fue lo que denunció Idárraga?

El pasado martes 13 de enero, el ministro (e) de Justicia aseguró que entre agosto y noviembre de 2025 su celular estuvo chuzado con el software espía Pegasus, presuntamente, por orden del Mindefensa. En un video de redes sociales, señaló que un informe forense realizado en Estados Unidos, luego de notar problemas en sus comunicaciones y situaciones irregulares con los chats y archivos de su celular personal, reveló que el equipo estuvo intervenido por un lapso de al menos tres meses.

Idárraga funge como secretario de Transparencia desde el inicio del “Gobierno del cambio” y en ese cargo adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Entre ellas, una que estaba ocurriendo en el Mindefensa.

“ La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, indicó Idárraga por medio de una publicación en su cuenta de X. Y agregó que fue “buscando supuestamente las fuentes que estaban [dándole] los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector Defensa”.

