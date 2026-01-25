Condenan a los dos responsables del asesinato de alias “La Diabla”, ocurrido en Medellín

Según las investigaciones de la Fiscalía, los hombres fueron quienes pusieron a disposición del sicario la motocicleta con la que se movilizó hasta el lugar del crimen y posteriormente huyó. Foto: El Espectador

Dos hermanos identificados como José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptaron su responsabilidad en el asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida con el alias de “La Dibla”, en hechos ocurridos el 23 de enero de 2025 en la ciudad de Medellín (Antioquia).

Los hermanos Morgado Herrera confesaron ser autores de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Jose Gregorio fue condenado a una pena de 19 años de prisión y su hermano, Estarlin Oswaldo, pagará una pena de 15 años de cárcel por el crimen perpetrado frente a un hotel del barrio Laureles, en Medellín.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el preacuerdo avalado por un juez penal de conocimiento, los hermanos Morgado Herrera compraron una motocicleta en el centro de la capital antioqueña y la pusieron a disposición del hombre que fue en ella hasta el sitio en el que estaba alias “la Diabla”, con el objetivo de que la asesinara y pudiera huir.

La motocicleta, pieza clave en la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida en Antioquia, fue hallada después del asesinato de la mujer, a pocas cuadras del lugar de los hechos. Sirvió además para seguirles la pista a los hermanos Morgado Herrera, capturados en febrero de 2025 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), a donde se fugaron.

El crimen de alias “La Diabla” está relacionado también con la masacre de la familia de pastores evangélicos ocurrida el 29 de diciembre en Agachica (Cesar). La mujer era prestamista en ese municipio y tenía una relación sentimental con un hombre identificado como Alexander González Calvo, conocido con el alias de “el Calvo”, líder de una banda de microtráfico.

Alias “el Calvo” fue asesinado días antes de la masacre de la familia de pastores de Aguachica, ocurrida cuando la familia departía en un restaurante del municipio. Allí murieron el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa, Yurlay Rincón, y su hija Ángela Lora Rincón. Santiago Lora Rincón, el segundo hijo de la pareja, falleció días después por la gravedad de las heridas.

Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades indicaron que una de las hipótesis del caso señalaba que el atentado de ese día estaba dirigido en contra de “la Diabla”, quien habría estado en el mismo local comercial y habría sido confundida con Ángela Lora Rincón. “La Diabla” desmintió públicamente esa versión que sigue sin ser corroborada, pues un mes después fue asesinada.

