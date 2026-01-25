“Para mí fue un error”: declaraciones de Juan de Bedout por caso de envenenamiento con talio

El economista Juan de Bedout le dijo a la Fiscalía que su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán solo duró un par de meses. Foto: El Espectador

Mientras que las autoridades del Reino Unido avanzan en las gestiones necesarias para la extradición de Zulma Guzmán, presunta responsable del envenenamiento de cuatro personas que consumieron unas frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, Juan de Bedout, padre de una de las dos menores que fallecieron por ese hecho, rindió un nuevo interrogatorio ante la Fiscalía.

Durante la diligencia, que se adelantó el pasado 20 de enero en el búnker de la Fiscalía, en la capital, el economista habló sobre su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán. Una pista clave para las autoridades que, tras los hechos de abril de 2025, tiraron del hilo hasta identificar que la mujer sería la responsable del envío de las frambuesas contaminadas con talio.

Parte de las declaraciones de Juan de Bedout, padre de una de las dos menores que murieron por cuenta de ese envenenamiento, fueron reveladas por Noticias Caracol. Los detalles del interrogatorio al economista están relacionados con su relación con Zulma Guzmán, tema que salió a la luz en uno de los documentos con los que la Fiscalía pidió la extradición de la mujer.

“Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”, dijo Juan de Bedout refiriéndose a la relación que sostuvo con Zulma Guzmán. Narró que conocía a la mujer desde que estaban en la universidad, donde estudiaron juntos. Sin embargo, según su relato, fue solo hasta 2015 que se reencontraron e inició la relación extramatrimonial que duró entre tres y seis meses.

“Después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero nunca en el sentido de que yo no tuviera a mi familia o me fuera de la casa. Pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella. Sin embargo, mi rechazo fue porque no quería que nadie se enterara de la relación que yo tuve con ella”, le dijo Juan de Bedout a la Fiscalía.

El economista les dijo además a los investigadores que Zulma Guzmán reapareció en 2021, tras la muerte de Alicia Graham, su esposa. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que, pese a que la mujer murió a causa de un cáncer, investigan si en su cuerpo habría restos de talio, el mismo metal con el que fueron envenenadas las frambuesas que cobraron las vidas de dos menores.

“Ella trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo les decía que no la pusieran en contacto conmigo. Ella decía que por qué no la llamaba más, que por qué no nos veíamos, que nosotros pasábamos rico, que yo le decía que me gustaba. Yo le decía que todo eso era cierto, pero yo no quería”, narró Juan de Bedout a la Fiscalía en el más reciente interrogatorio.

Las evasivas del economista, al parecer, habrían logrado cerrar ese capítulo de su vida. Hasta que, después de la muerte de Alicia Graham, Juan de Bedout y su nueva pareja fueron vistos por Zulma Guzmán en un restaurante de Bogotá. “Me escribió al WhatsApp el mensaje de ‘En serio, cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”. Yo le dije a ella mil veces que no quería nada con ella”, se lee en el documento que resume el interrogatorio.

Juan de Bedout agregó además que su contacto con Zulma Guzmán, hoy investigada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, se cerró en buenos términos. “La última vez que le dije que me dejara en paz, que ya no más, nos dimos un abrazo y chao. Ella no mostró rabia, estaba un poco resignada. Me imagino que algo triste, pero normal”, concluyó.

El interrogatorio rendido por Juan de Bedout ahora hace parte de la información recopilada sobre el caso en el búnker de la Fiscalía. Un grupo de investigadores evalúa la posibilidad de viajar a Londres, donde Zulma Guzmán permanece recluida y a la espera de ser extraditada hacia Colombia, con el objetivo de entrevistarla y seguir armando el rompecabezas de este crimen.

