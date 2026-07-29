Condenan a miembro del Clan del Golfo a 12 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico Foto: Cortesía

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena contra Aimer Alberto Alvarán Posada, señalado de ser un miembro de alto nivel del Clan del Golfo, por delitos relacionados al narcotráfico. Específicamente, por su participación en “una conspiración para el tráfico de cocaína”, Alvarán tendrá que cumplir 150 meses en prisión.

El informe del Departamento de Justicia detalla que Alvarán Posada era miembro del Bloque Occidental del Clan del Golfo. Esa organización criminal fue designada el 16 de diciembre de 2025 por el Departamento de Estado de ese país como una Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global.

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“El Clan del Golfo depende del tráfico de cocaína para financiar sus actividades paramilitares. En 2018, Alvarán Posada conspiró con otros miembros del Clan del Golfo para producir 500 kilogramos de cocaína destinados a su venta a compradores mexicanos, sabiendo con la intención y teniendo motivos razonables para creer que la droga tenía como destino final los Estados Unidos”, se lee en el informe de ese país.

El documento también detalla que Alvarán Posada presidió reuniones para coordinar la operación. Como resultado de la investigación que condujo a su condena, las autoridades incautaron aproximadamente 363 kilogramos de cocaína. Asimismo, la investigación arrojó que, mientras participaba en esas actividades del narcotráfico, Dairo Antonio Úsuga, máximo líder del Clan del Golfo, le informó a Alvarán que era considera para asumir el mando del Bloque Occidental de la estructura criminal.

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En ese puesto de la cadena de mando, el hombre habría logrado controlar una amplia red de subordinados, la autoridad para fijar los precios de la cocaína y la responsabilidad de decidir quién podía producir y transportar cocaína dentro de su territorio. La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Miami.

La Policía Nacional de Colombia, la Oficina del Agregado Jurídico del FBI en Bogotá, así como la Oficina del Agregado Judicial en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindaron apoyo fundamental durante la investigación.

Alvarán Posada fue arrestado en 2021 en cumplimiento de los cargos presentados en su contra por Estados Unidos y posteriormente extraditado a ese país. El 27 de agosto de 2025 se declaró culpable del delito de conspiración para el tráfico de cocaína.

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