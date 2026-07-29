Atentado contra caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander deja dos heridos

Según información preliminar, el coronel Jorge Andrés Bernal se desplazaba hacia el municipio de Sardinata cuando la caravana fue atacada con un artefacto explosivo. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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Una caravana de la Policía en la que se movilizaba el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, fue atacada en el sector de El Banano, en El Zulia, sobre la vía que conduce hacia Sardinata, en el Catatumbo. El hecho, registrado hacia las 9:40 de la mañana, dejó dos uniformados de Tránsito gravemente heridos.

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Según información preliminar, el coronel se desplazaba hacia el municipio de Sardinata, donde tenía previsto participar en una actividad institucional, cuando la caravana fue atacada con un artefacto explosivo. Segundos después, hombres armados ubicados en la parte alta de la montaña abrieron fuego con fusiles contra los vehículos oficiales, en un combate que se prolongó entre 10 y 15 minutos mientras los uniformados lograban evacuar la zona.

Como resultado del ataque, Edison Duque y Freyman Ureña, integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte que hacían parte del esquema de seguridad del comandante, resultaron gravemente heridos. Al parecer, uno de ellos presenta lesiones en el hombro y el otro en la mano izquierda. Ambos fueron evacuados de la zona y trasladados a una clínica en Cúcuta, donde ingresaron en estado estable para recibir valoración médica.

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Uno de los vehículos que integraba la caravana recibió de lleno la explosión, además de múltiples impactos de arma de fuego, y quedó con severos daños. Tras el atentado, unidades de la Policía y del Ejército Nacional desplegaron operaciones en el corredor vial para asegurar la zona y adelantar la búsqueda de los responsables.

Las primeras versiones señalan que la caravana fue sorprendida en un tramo del Catatumbo donde convergen distintas estructuras armadas como el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc. Los ataques contra integrantes de la fuerza pública y población civil en esta región han sido permanentes.

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Este es el segundo ataque contra la Policía registrado en menos de 24 horas en Norte de Santander. La tarde del pasado 28 de junio, la institución había confirmado un atentado contra un vehículo oficial en el que se movilizaba el comandante de Puerto Lleras, en la zona rural de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, ese martes, en la vereda Alto Viento, un artefacto explosivo improvisado fue activado al paso del automotor de la Estación de Policía Puerto Santander. En esa ocasión, tanto el comandante como el conductor del vehículo resultaron ilesos, aunque el automotor sufrió daños materiales.

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Frente a los hechos, la Policía Nacional rechazó “de manera contundente cualquier acción criminal que atente contra la vida e integridad de los ciudadanos y los integrantes de la Fuerza Pública”.

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