Condenan a oficial del Ejército por dar coordenadas falsas durante operación en Vichada

El oficial fue capturado en flagrancia el 9 de octubre de 2025 en la institución educativa de la vereda Santa Rosalía del municipio La Primavera (Vichada). Foto: Ejército

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La Fiscalía Penal Militar y Policial condenó a dos años de prisión a un oficial del Ejército Nacional por los delitos de desobediencia y falsedad ideológica. Esto, tras comprobar que el uniformado incurrió en irregularidades en el cumplimiento de una operación militar en el municipio de La Primavera (Vichada).

Según las autoridades, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 9 de octubre de 2025, cuando uniformado se mantuvo “acantonado”, es decir, alojado, en una institución educativa de la vereda Santa Rosalía del municipio, la cual es una zona identificada como prohibida para uso militar.

Desde allí, reportó coordenadas falsas a su comandante y consignó datos erróneos en los documentos oficiales. En ese momento, el oficial articipaba en la ejecución de la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad número 27 del Batallón de Ingenieros de Combate número 28.

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Para la Fiscalía Penal Militar y Policial, esta información era “fundamental para el seguimiento y la planificación de movimientos tácticos de las unidades”. El oficial fue capturado en flagrancia el 9 de octubre de 2025 en la institución educativa. Su captura fue legalizada y, posteriormente, le fueron imputados los delitos de desobediencia en concurso con falsedad ideológica en documento público.

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Por su parte, el pasado 25 de marzo del presente año, el Juzgado 1202 Especializado profirió la sentencia condenatoria, imponiéndole 24 meses de prisión, tras un preacuerdo alcanzado durante el proceso judicial.

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