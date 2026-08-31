Condenan a policía que desobedeció orden de construir muro de seguridad ante ataque armado

De acuerdo con la sentencia, la instrucción tenía como propósito “garantizar la seguridad física de la instalación policial ante la amenaza de posibles ataques de grupos al margen de la ley”. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un patrullero de la Policía Nacional fue condenado este lunes 31 de agosto por el Juzgado 1314 Penal Militar y Policial de Conocimiento por el delito de desobediencia, luego de negarse a construir un muro de seguridad ante las amenazas de grupos armados.

Según detalló la Fiscalía 2431 Penal Militar y Policial, el uniformado “desacató una orden del comandante encargado, quien le pidió apoyar la construcción de un muro de seguridad con costales de arena en la parte lateral y trasera de la subestación”. Los hechos ocurrieron en 2026, en la subestación de Policía La Victoria, ubicada en Ipiales (Nariño).

Lea: Corte Suprema confirma condena contra exalcalde por nexos con “La Oficina de Envigado”

De acuerdo con la sentencia, la instrucción tenía como propósito “garantizar la seguridad física de la instalación policial ante la amenaza de posibles ataques de grupos al margen de la ley”.

En el documento, la Fiscalía Penal Militar y Policial señaló que “el acusado desobedece la orden de manera consciente, como una decisión libre y voluntaria que lleva consigo un ánimo doloso muy seguramente por los antecedentes presentados con su comandante, quien ya le había efectuado con antelación otro informe por desobedecer órdenes”.

Más noticias judiciales: Defensoría registra 97 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026

Por estos hechos, el despacho judicial impuso al patrullero una condena de 12 meses de prisión domiciliaria. La investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial contó con el apoyo de la Policía Judicial para la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.