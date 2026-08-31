Defensoría registra 97 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026

El Estado Mayor Central (EMC) es el grupo armado que, presuntamente, más menores ha reclutado en 2024, 2025 y 2026. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo identificó un total de 97 casos de reclutamiento forzado. Esta cifra contrasta con la de años anteriores, teniendo en cuenta que en todo 2024 se registraron 684 hechos y en 2025, 428. Sin embargo, para la entidad, la reducción de los casos reportados no implica necesariamente una disminución del reclutamiento, “pues muchas víctimas y familias no denuncian o informan por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”.

Hasta mediados de 2026, la Defensoría registró que, de los 97 menores reclutados, el 63 % fueron niños y adolescentes y el 37 % fueron niñas y adolescentes. De estos casos, el 68 % no se reconoce en ningún grupo étnico, el 23 % corresponde a población indígena y el 9 % a población afrocolombiana. Cauca es el departamento con mayor número de registros, con un total de 31 casos. Le siguen Norte de Santander, con 24 casos, y Nariño, con siete.

Lea: Corte Suprema confirma condena contra exalcalde por nexos con “La Oficina de Envigado”

En cuanto a 2025, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de los 428 casos registrados por la entidad, el 57 % correspondió a niños y adolescentes y el 43 % a niñas y adolescentes. De estos registros, el 50 % pertenece a población indígena, el 44 % no se reconoce en ningún grupo étnico y el 6 % corresponde a población afrocolombiana.

Además, según los registros de la Defensoría, el grupo armado que, presuntamente, reclutó a la mayor cantidad de menores durante ese año fue el Estado Mayor Central (EMC), con el 43 % de los casos. Abril fue el mes en el que se registró el mayor número de reclutamientos, con el 11 % del total. Por otro lado, el departamento con mayor cantidad de casos de reclutamiento fue Cauca, con 183 registros, seguido de Antioquia, con 33, y Norte de Santander, con 29.

Más noticias judiciales: Bombardeos en Colombia: ¿qué pasa con los menores que mueren en estas operaciones?

En 2024 se registró la mayor cantidad de menores reclutados durante los últimos tres años. De los 684 casos registrados por la Defensoría, el 62 % correspondió a niños y el 38 % a niñas. De estos, el 45 % pertenece a población indígena, el 38 % no se reconoce en ningún grupo étnico, el 11 % no registra información y el 6 % corresponde a población afrocolombiana.

Ese año, el EMC se registró como el grupo armado que, presuntamente, reclutó a la mayor cantidad de menores, con el 42,4 % de los casos. Durante 2024, el mayor número de reclutamientos se registró en enero, con el 13 % del total. En cuanto al reporte por departamentos, Cauca nuevamente encabezó la cifra, con 403 casos, seguido de Norte de Santander, con 53, y Antioquia, con 42 registros.

Le recomendamos: Un menor de edad murió durante el primer bombardeo de De la Espriella en Catatumbo

La Defensoría señaló que, además del temor de las familias y las víctimas a la hora de denunciar y de la desconfianza en la institucionalidad, existen casos de niñas, niños y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares sin haber sido registrados previamente como víctimas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.