Condenan a red de falsas cirugías estéticas que dejó a 40 mujeres con secuelas permanentes

Más de 40 mujeres contrajeron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

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Cinco mujeres, señaladas de integrar una red que realizaba procedimientos estéticos de manera irregular y sin cumplir las normas de higiene y salubridad en Medellín (Antioquia), fueron condenadas a penas de más de seis y siete años de prisión. Según la Fiscalía General de la Nación, las intervenciones practicadas dejaron a más de 40 víctimas con deformidades físicas y secuelas permanentes.

Se trata de Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo. Los hechos habrían ocurrido entre abril de 2023 y mayo de 2024, cuando, según la Fiscalía, las mujeres se articularon para contactar, principalmente a través de redes sociales, a ciudadanas de diferentes edades y convencerlas de acudir a sus consultorios para someterse a un procedimiento conocido como lipólisis láser con transferencia glútea.

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En total, 55 mujeres que confiaron en este ofrecimiento acudieron a viviendas familiares acondicionadas como salas de cirugía improvisadas, las cuales no cumplían con las condiciones de higiene y seguridad requeridas para realizar procedimientos invasivos. Según la Fiscalía, 44 pacientes contrajeron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, Yarleny Mosquera Aguirre era la encargada de realizar los procedimientos quirúrgicos y se presentaba como médica, pese a no contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón se encargaba de los asuntos comerciales, captaba a las pacientes y recibía los pagos.

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Por otro lado, la Fiscalía señaló que “Bedoya Acevedo, Arango Garrillo y Chaverra Jaramillo intervenían en los procedimientos estéticos, realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos”.

Las cinco mujeres aceptaron los cargos y fueron condenadas, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa. En consecuencia, cuatro de ellas deberán cumplir penas de entre 83 y 88 meses de prisión. Por su parte, Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, ya que no aceptó ese cargo.

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