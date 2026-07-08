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Corte Suprema investiga al congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias

La Corte Suprema citó a indagatoria al congresista Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa por el presunto delito de tráfico de influencias, en el marco de un investigación sobre un contrato de la Gobernación de La Guajira. Esto es lo que se sabe.

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Redacción Judicial
08 de julio de 2026 - 02:40 p. m.
La Corte Suprema de Justicia investiga al congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias
La Corte Suprema de Justicia investiga al congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias
Foto: Archivo Particular
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En la mañana de este 8 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación formal contra el congresista del partido Colombia Renaciente, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. En el marco del proceso, el alto tribunal también dispuso citarlo a indagatoria.

Según explicó la Corte Suprema, se investiga si Cerchiaro Figueroa intervino de manera irregular para influir en quién recibía un contrato de la Gobernación de La Guajira. De acuerdo con la investigación, el contrato iba a ser adjudicado a una persona que, presuntamente, le habría prestado dinero para financiar la campaña política de una familiar del congresista.

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Por Redacción Judicial

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