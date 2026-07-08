Iván Cancino anticipa reforma a la justicia: megacárceles, cambios a la imputación y JEP

El abogado penalista Iván Cancino aterrizará en la cartera de Justicia para el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Iván Cancino se pronunció por primera vez ante los medios de comunicación en la mañana de este 8 de julio, luego de que se confirmara su llegada al Ministerio de Justicia en el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Entre los temas que abordó, el abogado penalista se refirió a la posibilidad de fusionar esa cartera con el Ministerio del Interior.

En entrevista con Caracol Radio, Cancino aseguró que no considera esa opción como una posibilidad. “Yo pensaría que no, porque el señor presidente me pidió que lo acompañara desde el Ministerio durante cuatro años. De manera que, si hubiera considerado otra cosa desde ya, lo habría manifestado. Pero, obviamente, él es quien maneja las políticas del Estado”, afirmó.

Contexto: Iván Cancino será el ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Además, concluyó: “Yo no lo recomendaría porque sea el ministro de Justicia, sino porque no sería una buena forma de manejar los problemas del sector justicia. Es un tema que requiere una dedicación exclusiva, con una institucionalidad propia y con la capacidad de responder a los múltiples desafíos que enfrenta el sistema judicial”.

Entre los temas abordados por el ministro de Justicia estuvo la reforma a la justicia, que incluirá cambios en la administración del sistema penitenciario y carcelario. Según explicó, la iniciativa abarcará distintos frentes, aunque el componente carcelario será uno de los más importantes.

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“La reforma va a abarcar muchos temas, pero el tema carcelario va a ser muy importante. Colombia tiene un hacinamiento carcelario superior al 21 % de nuestra capacidad carcelaria”, afirmó. En esa línea, señaló que la reforma no solo buscará atender el problema del hacinamiento, sino también mejorar las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad.

“No todas pueden vivir con dignidad, con salud, alimentación y acceso de sus familias. De tal manera que el programa de megacárceles será, o tratará de ser, una realidad lo más pronto posible”, indicó. No obstante, Cancino realizó una aclaración sobre la política de encarcelamiento. “El programa no es para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de aliviar esas difíciles circunstancias”, concluyó.

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El ministro designado explicó que otro de sus objetivos será combatir la delincuencia que opera desde los centros penitenciarios. “Vamos a tener un plan de política criminal pública muy fuerte. Mientras tanto, estamos ya mirando tres centros de detención o cárceles (...) para aliviar ese hacinamiento, pero también para generar políticas fuertes”, aseguró. También señaló que el Gobierno destinará más de 2.000 policías para reforzar la seguridad y vigilancia de los centros de detención.

En esa misma línea, el abogado penalista explicó que el Ministerio de Justicia realizará un análisis sobre los delincuentes “más peligrosos”, quienes, a su juicio, deben recibir un tratamiento diferenciado, especialmente aquellos que continúan delinquiendo desde los centros de reclusión. “Pero eso no implica imponerles una violación a los derechos humanos. Aquí es absolutamente claro que, mientras yo sea ministro, van a tener acceso a su abogado de manera pronta y regular y van a tener un debido proceso”, afirmó.

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Iván Cancino también se refirió a la controversia sobre la eventual eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Desde el Gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP, es que ellos tienen términos constitucionales. Si no estoy mal, las facultades de investigación acaban pronto y han tenido el tiempo suficiente para haber dado resultados”, afirmó.

En esa línea, Iván Cancino señaló: “Pero sí tenemos serias dudas, y yo las he planteado. Por ejemplo, si se va a investigar o no la parapolítica o por qué los máximos responsables, que son alrededor de 63, pues más del 80 % son militares y menos del 20 % son excombatientes de las Farc (...) Nosotros pedimos que haya una aplicación igual para los excombatientes de las Farc. Así que espero sentarme con ellos, siempre con los brazos abiertos, pero, obviamente, con el componente crítico”, afirmó.

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En su pronunciamiento, Iván Cancino también planteó la posibilidad de eliminar la audiencia de imputación de cargos para pasar directamente a la etapa de acusación. “Frente a la imputación hay una discusión muy de fondo. Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material, serio y profundo de la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, afirmó.

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