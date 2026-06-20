Condenan a siete integrantes de una red de explotación de niños indígenas en Medellín

Según la Fiscalía, estas personas usaban para su actividad a niños de la comunidad indígena embera. Imagen de referencia. Foto: Integración Social

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A penas de entre 24 y 39 meses de prisión fueron condenadas siete personas que aceptaron hacer parte de una red delincuencial dedicada a la explotación de menores de edad, especialmente provenientes de comunidades indígenas, en Medellín (Antioquia). Estas personas llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que fue avalado por un juez.

Se trata de una mujer identificada como Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar. Aceptaron su responsabilidad en al menos diez hechos ocurridos entre 2024 y 2025.

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Según la información entregada por la Fiscalía, estas personas operaban en zonas estratégicas de la capital antioqueña, como el exclusivo sector de El Poblado. Allí instrumentalizaban a niños de la comunidad indígena embera katío para solicitar a turistas nacionales y extranjeros la compra de pañales, leche y otros productos, los cuales eran comercializados posteriormente.

El ente investigador encontró que López Sánchez era la dueña de un establecimiento comercial y que, aunque sabía que el origen de estos productos era la actividad de mendicidad a la que sometían a los menores de edad, les compraba los productos o les ayudaba para revenderlos.

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Por su parte, según la Fiscalía, López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza recorrían diferentes sectores con bebés en brazos, exhibiendo carteles con mensajes alusivos a requerimientos básicos. Finalmente, Godoy Villamizar era el encargado de transportar y comercializar los productos obtenidos a través de este modo de explotación infantil.

Los investigados aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Un juez de Medellín avaló esa negociación judicial y les impuso penas de entre dos años y tres años y tres meses de prisión a cada uno de ellos, según su nivel de responsabilidad en el caso.

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