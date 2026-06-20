Corte Suprema llama a indagatoria al senador Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual

La defensa del congresista pidió que se modificara la fecha de la diligencia de indagatoria, pero la solicitud fue negada. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Otro congresista acaba de ser llamado a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento en contra de una funcionaria del Congreso. Se trata del senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, a quien la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal acaba de vincular a la investigación.

Según la información conocida en la tarde de este sábado 20 de junio, el senador fue citado a una diligencia de indagatoria que se adelantará el próximo lunes 22 de junio, a las 2:00 de la tarde, tras ser denunciado por una trabajadora. Según la mujer, el político habría usado su posición de poder para obligarla a tener relaciones sexuales con él durante diez meses.

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Para abrir la investigación en contra del senador, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente el despacho del magistrado Misael Rodríguez, recopiló testimonios y documentos que darían cuenta del presunto abuso sexual en contra de la trabajadora. La noticia de la investigación se conoce poco después de que Pinto renunciara a su curul.

El pasado 9 de junio el Senado aceptó su renuncia, tras 12 años en el Congreso de la República. Pinto estará en el cargo hasta el próximo 23 de junio. Sin embargo, por ahora el caso seguirá en manos del magistrado Rodríguez y de la Corte Suprema de Justicia, pues los hechos justo habrían ocurrido durante el tiempo en el que fue senador y no se ha ordenado su remisión a la Fiscalía por la inminente pérdida del fuero.

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Aunque la defensa del senador Pinto le pidió a la Corte modificar la fecha de la indagatoria argumentando que tenía problemas de agenda y que el congresista está fuera del país por estos días, el despacho del magistrado Rodríguez negó la petición y mantuvo la orden de que se presente ante la Sala Especial de Instrucción en la tarde del próximo lunes.

Con la información que ha recopilado el alto tribunal y el llamado a indagatoria del senador, inicia de manera formal la investigación para establecer si Pinto se aprovechó o no de su posición de poder y de su rol como jefe de la denunciante para que tuviera encuentros sexuales con él, en contra de su voluntad.

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