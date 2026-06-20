Fiscalía confirma que halló talio en el locker de Zulma Guzmán en un club de Bogotá

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025, pero aún no ha sido enviada a Colombia para su imputación. Foto: Archivo Particular

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En la tarde de este sábado 20 de junio, la Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la investigación en contra de Zulma Guzmán, señalada de presuntamente haber envenenado a dos niñas en Bogotá con frambuesas contaminadas con talio. El ente investigador confirmó el hallazgo de restos del metal entre las pertenencias de la mujer en un club de la capital.

La indagación sobre el locker de Zulma Guzmán empezó a inicios de junio, cuando funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía adelantaron un trabajo de levantamiento de información en el vestier de damas del sexto piso del Club El Nogal, al norte de Bogotá. Allí accedieron al locker de Zulma Guzmán, donde encontraron una bolsa con varios objetos.

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Entre las cosas encontradas en el casillero 314 del conocido club, según la información conocida por medios de comunicación, las autoridades encontraron un frasco de tapa azul y otro identificado con una etiqueta que decía “azufre”. También habrían encontrado guantes de látex, adhesivos y logotipos de color naranja asociados a una empresa de domicilios mencionada en la investigación.

Estos materiales fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantaron los respectivos estudios de toxicología. Según la Fiscalía, en la tarde de hoy recibieron los resultados de los análisis y el hallazgo es irrefutable: “Los frascos y guantes hallados en el lugar arrojaron resultado positivo para talio”, informaron desde la entidad.

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El expediente contra Zulma Guzmán

Zulma Guzmán pasó de ser una empresaria medianamente conocida a convertirse en la protagonista de buena parte de las noticias durante los últimos meses en Colombia y el mundo. ¿La razón? Su presunta vinculación con la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá, su posterior fuga y su hallazgo en un río de Londres (Reino Unido).

El caso se remonta al 3 de abril de 2025. Ese día llegó una encomienda a la casa de la familia De Bedout, al norte de Bogotá. Se trata, al parecer, de un regalo institucional que no generó sospechas. Al día siguiente, el 4 de abril, cuatro personas que estaban en la casa consumieron las frambuesas que habían sido contaminadas con talio: tres niñas y un adulto.

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Dos de las menores, de 13 años y 14 años, murieron por la intoxicación. Las autoridades tiraron del hilo hasta que las pistas llevaron a quien sería la responsable: Zulma Guzmán, quien de 2017 a 2018 habría tenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores. La mujer escapó del país y no hubo pista de ella hasta que el 17 de diciembre se reportó su detención en Londres, tras ser rescatada del río Támesis.

La mujer tiene circular roja de Interpol y la Fiscalía la investiga en Colombia por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Tras su rescate, estuvo internada en un hospital y luego fue enviada a la prisión de Bronzefield, la cárcel de mujeres más grande de Europa, mientras avanza el proceso de su extradición hacia Colombia.

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Al tiempo, en Colombia las autoridades han avanzado en la recolección de pistas, testimonios e información que les permita armar el rompecabezas de este crimen y confirmar si, como lo indican las pruebas hasta el momento, el crimen estaría relacionado con algún tipo de venganza por la relación rota entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout.

“Manifestó haber mantenido una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro, interrumpida por él antes del deceso de Alicia Graham (su anterior esposa, fallecida en 2021), y que ella intentó retomar la relación luego del fallecimiento, incluso intentando intervenir un GPS en su vehículo, emigrando temporalmente a Argentina y mostrando irritación cuando él volvió a entablar otra relación”, dijo la Fiscalía sobre una declaración que recibió de Juan De Bedout.

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Sin embargo, desde el principio la mujer ha negado cualquier responsabilidad en ese crimen. “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”, dijo Zullma Guzmán en una entrevista, luego de que estallara la noticia en 2025.

Aunque las autoridades colombianas ya enviaron al Reino Unido toda la información necesaria para extraditar a Zulma Guzmán, el proceso con ese país podría tardar varios meses. En febrero de este año, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dijo que incluso podría extenderse por más de un año. Mientras la mujer no regrese a Colombia o no sea declarada en contumacia, no podrá ser imputada y el crimen seguirá sin ser resuelto.

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