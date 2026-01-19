Defensoría del Pueblo rechazó el ataque con drones que afectó al hospital de Cajibío (Cauca)

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que el ataque con drones iba dirigido contra la estación de Policía. Foto: Archivo Particular

Sigue el rechazo por los ataques de los grupos al margen de la ley en el departamento del Cauca. La Defensoría del Pueblo emitió un duro pronunciamiento rechazando el más reciente atentado con drones cargados con explosivos, que ocurrió en la mañana del 18 de enero en el municipio de Cajibío. El hecho afectó viviendas, infraestructura eléctrica y el hospital local.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con la comunidad de Cajibío, Cauca, ante los ataques que afectaron la infraestructura eléctrica, cerca de 40 viviendas y el hospital local, situación que constituye una grave afectación a bienes de carácter civil y una agresión directa contra la misión médica”, indicó la Defensoría por medio de un comunicado.

El pronunciamiento se dio luego de que se confirmara la información de que grupos al margen de la ley, que aún no han sido identificados de forma exacta, adelantaron un ataque con drones cargados con explosivos en la mañana del domingo. Las primeras versiones por parte de las autoridades indican que el ataque estaría dirigido en contra de la estación de Policía.

Según Leidy Vanesa Valencia, secretaria de Gobierno del municipio de Cajibío, la comunidad reportó haber escuchado, al menos, tres explosiones fuertes, en diferentes momentos de la mañana. Las autoridades señalaron que, incluso, las detonaciones se escucharon en otros sitios como la ciudad de Popayán y el municipio de Piendamó (Cauca).

Para la Defensoría del Pueblo, hechos como este son una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por las afectaciones a infraestructura clave como las redes de energía eléctrica y el centro médico. “Aunque no se reportan personas lesionadas, estos hechos ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de la población civil, además de comprometer el acceso a servicios esenciales de salud y energía”, señaló la entidad.

Pese a que hasta el momento las autoridades no han confirmado cuál sería el grupo ilegal que estaría detrás de ese ataque, la Defensoría del Pueblo señaló que allí tiene una importante influencia el frente Jaime Martínez del Nuevo Estado Mayor Central (NEMC), al mando de alias “Iván Mordisco”. Señaló además que la situación ya había sido advertida en dos de sus alertas tempranas.

“La Defensoría del Pueblo rechaza lo ocurrido y hace un llamado urgente a todos los actores armados a respetar el DIH: distinguir en todo momento entre población civil y objetivos militares; adoptar precauciones para evitar daños a las personas civiles; abstenerse de afectar bienes de carácter civil; y garantizar la protección de la misión médica y de los bienes indispensables para la vida”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que no dejen de lado las advertencias hechas en sus alertas tempranas y que han puesto sobre la mesa la inminencia de un recrudecimiento de las acciones por parte de grupos al margen de la ley. Todo esto, por el control territorial y de las economías ilícitas que son parte clave de su financiación ilegal.

“Exhortamos a las autoridades locales y nacionales a acatar, de manera inmediata e integral, las recomendaciones contenidas en las alertas, e implementar medidas efectivas de prevención, protección y atención humanitaria que garanticen los derechos y la seguridad de las comunidades de Cajibío”, concluyó la Defensoría en su pronunciamiento.

