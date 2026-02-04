Confirman condena contra responsable de desaparición de la niña Sara Michel Vargas en Boyacá

Juan Carlos Rodríguez Vargas enfrenta también un segundo proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. Foto: Archivo Particular

Una nueva decisión judicial se conoció en la mañana de este 4 de febrero, relacionada con el caso de la menor Sara Michel Vargas, desaparecida y asesinada en diciembre de 2024 en el municipio de Sogamoso (Boyacá). El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en ese departamento, confirmó en segunda instancia la condena de 27 años de cárcel contra Juan Carlos Rodríguez Vargas, primo de la niña de 11 años y responsable de su desaparición forzada.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía dan cuenta de que en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, después de sostener una discusión familiar, la menor Sara Michel salió de su vivienda. En un sector conocido como Vanegas, en el municipio de Sogamoso, la niña fue recogida en una motocicleta por un familiar, Juan Carlos Rodríguez Vargas, quien la llevó hasta otro sitio ubicado en la vereda El Ciral.

Cuando la familia de Sara Michel denunció la desaparición de la menor, las autoridades iniciaron su investigación e interrogaron, entre otros familiares, a Juan Carlos Rodríguez Vargas. El hombre en principio negó tener conocimiento sobre el paradero de su prima, dijo que no la había visto ni había tenido contacto con ella.

Durante 17 días la familia de Sara Michel y las autoridades le siguieron el rastro a la menor hasta que su cuerpo sin vida fue hallado el 12 de enero de 2025, en una zona conocida como Venecia, cerca del sector de Vanegas. Para la Fiscalía, Juan Carlos Rodríguez Vargas “le habría causado la muerte de forma violenta y posteriormente abandonado el cuerpo en una zona boscosa”.

Cinco días después del hallazgo del cuerpo de la menor, el 17 de enero de 2025, Juan Carlos Rodríguez Vargas fue capturado. En febrero de 2025, durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó su responsabilidad en el delito de desaparición forzada y fue condenado a 27 años y siete meses de prisión. La sentencia fue apelada, pero el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo la dejó en firme.

Contra Rodríguez Vargas avanza una segunda investigación por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, que también le fue imputado por la Fiscalía en el marco de su investigación, pero no fue aceptado por el hombre. Mientras que ese proceso sigue adelante, el hombre estará tras las rejas cumpliendo con la condena que ya le fue impuesta.

