Confirman suspensión de 10 meses al alcalde de Tocancipá, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Tocancipá

La Procuraduría confirmó la suspensión de 10 meses en contra del actual alcalde de Tocancipá, Walfrando Adolfo Forero Bejarano. La investigación da cuenta que se extralimitó de sus funciones cuando fue alcalde de ese municipio entre 2016 a 2019.

Le puede interesar: Elecciones 2023: Procuraduría inhabilita al primer alcalde electo este año

De acuerdo con la Procuraduría, Forero Bejarano, sin el aval del concejo municipal, hizo adiciones al presupuesto de ingresos y gastos en la vigencia 2017 por más de 66.000 millones, de los cuales 31.000 correspondía a superávit de recursos propios, sin tener facultad para ello.

Por estos hechos, el Ministerio Público lo había sancionado en 2021, decisión que también implicó a Miguel Alejandro Rico Suárez, quien se desempeñaba como su secretario de Hacienda. La decisión fue confirmada por la Sala de Juzgamiento Disciplinario de Servidores Públicos.

Lea: Angélica Monsalve fue apartada de investigación por carrusel de carros blindados

En contra de Forero Bejarano pesa una inhabilidad del Ministerio Público por 10 años por incremento patrimonial injustificado que espera decisión del Consejo de Estado, por un incremento patrimonial injustificado de $951 millones, cuando fue alcalde de ese municipio entre 2016 y 2019. El Ministerio Público concluyó que no justificó de forma satisfactoria ese aumento. Señaló además que los valores presentados por él para justificar sus ingresos no coincidían con lo declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y además esa información no contaba con referencias o antecedentes que permitieran darles credibilidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.