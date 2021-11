Congresista Reinales Agudelo, a indagatoria por pedir, supuestamente, un soborno

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema citó a indagatoria al representante a la Cámara Juan Carlos Reinales Agudelo del partido Liberal. El congresista es investigado porque, aparentemente, le pidió un soborno al exgerente de una EPS. Caracol Radio publicó apartes del documento con el que la Sala Especial sustenta el llamado a indagatoria al representante por el departamento de Risaralda. por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

El representante Reinales Agudelo cayó en el radar de la Corte en diciembre de 2020 luego de que se conociera una grabación de 16 minutos en la que se escucha una conversación entre, aparentemente, Reinales y al gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar, en un café a las afueras del aeropuerto El Dorado. En la conversación revelada por El Tiempo, se escucha a Reinales hablar con Aguilar de concretar compromisos, contratos con hospitales y hasta del cobro de “una carterita”.

“Venga, mi hermano, hay otra cosita. ¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí? Yo le paso el listadito (…) No, yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas ‘guevonadas’”.Y se escucha: “¿Cuál es mi rédito ahí? La comisión. Claro ese es mi rédito y de eso es que yo vivo, entonces yo hago la tarea, hago la gestión, que jodo aquí y que jodo allá, que ‘mariqueo’ allí”.

“Me quieren hacer daño porque estoy tallando, siendo crítico en el tema de la salud. Pero no tengo idea quién me grabó. Mi función y mi tarea es velar por el bienestar de la red hospitalario y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Es una labor institucional no personal, como ustedes lo corroboraron después de hablar con funcionarios del departamento. Es un frente común para que estas EPS le paguen a la red hospitalaria”, le explicó el congresista a El Tiempo en su momento.

La Corte ordenó recopilar seis testimonios en un término de 20 días, además, ordenó a la Secretaría General del Congreso que entregue las declaraciones de bienes y rentas aportadas por el representante Juan Carlos Reinales Agudelo tanto en el momento de posesionarse como durante el tiempo en que se ha desempeñado como congresista en la Cámara de Representantes.

El alto tribunal también ordenó al Consejo Nacional Electoral entregar un informe de ingresos y gastos presentados por el congresista Reinales Agudelo en su campaña a la Cámara en 2018 y , además, le pidió al banco BBVA un informe sobre los movimientos bancarios y productos financieros del representante Agudelo, desde el 2016 hasta el año en curso.