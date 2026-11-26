La Sección Quinta del alto tribunal encontró que al momento de su elección como rector, Echavarría Gil acreditó cuatro años, nueve meses y 11 días de experiencia académica en educación superior. Sin embargo, ese tiempo era inferior a los cinco años exigidos por los estatutos de la…

La Universidad Popular del Cesar se quedó oficialmente sin rector titular. El Consejo de Estado acaba de anular la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil, quien lidera la institución, por no acreditar la experiencia mínima que se exige para ocupar ese cargo.

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Consejo de Estado anula elección de rector de la U. del Cesar por falta de experiencia

La Sección Quinta del alto tribunal encontró que al momento de su elección como rector, Echavarría Gil acreditó cuatro años, nueve meses y 11 días de experiencia académica en educación superior. Sin embargo, ese tiempo era inferior a los cinco años exigidos por los estatutos de la universidad.

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Al revisar a detalle las pruebas, el Consejo de Estado encontró que aunque en el acto que permitió su inscripción se le reconocieron seis años de experiencia docente, ese cálculo incluyó un periodo académico que aún no había finalizado al momento de su inscripción.

Puntualmente, el alto tribunal señala: "Teniendo en cuenta que el momento de la inscripción es cuando se deben demostrar las calidades y requisitos exigidos para el cargo, en el presente caso el señor

Guillermo Andrés Echavarría Gil no acreditó la experiencia académica en educación superior

no menor a cinco años (…) y, como se ve, solo certificó 4 años, 9 meses y 11 día".

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Asimismo, se evidenció que parte de la experiencia certificada correspondía a una institución que presta servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y no de educación superior. Por ello, ese tiempo no podía contabilizarse para acreditar el requisito.

Para el alto tribunal, la decisión que habilitó su candidatura incurrió en “falta y falsa de motivación”, pues no explicó cómo calculó el tiempo de experiencia reconocido y ese resultado no correspondía con lo demostrado en las certificaciones aportadas.

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El decreto con el que fue elegido rector Echavarría Gil fue suspendido provisionalmente por el alto tribunal en mayo pasado. En ese momento, la Sección Quinta indicó que había encontrado, “de manera preliminar, que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internas de la universidad, específicamente, lo relacionado con la experiencia no inferior a cinco años en educación superior”.

Entre los hechos presentados por el Consejo de Estado está la decisión que había tomado inicialmente el Tribunal de Garantías Electorales de la universidad, cuando rechazó inicialmente su candidatura porque concluyó que no cumplía los cinco años de experiencia exigidos.

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Sin embargo, después de un recurso de reposición presentado por Echavarría, ese tribunal revocó la inadmisión y permitió su participación. El criterio que empleó señaló que los dos períodos académicos podrían equivaler a un año de experiencia.

“Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas de educación superior”, resaltó en ese momento la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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