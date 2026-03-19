Consejo de Estado anuló nombramiento de Cielo Rusinque como jefa de la SIC

Superintendente de Industria y Comercio, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio (SIC) este jueves 19 de marzo. El alto tribunal encontró que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo en el que fue designada por el presidente Gustavo Petro en febrero de 2024.

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Desde octubre del año pasado se esperaba que el alto tribunal tomara la decisión, pues ya había una ponencia lista y el caso estaba en discusión; sin embargo, poco a poco se fue aplazando. Los demandantes del nombramiento de Rusinque sostenían que ella no cumplía con dos requisitos para ser superintendente: tener un título de postgrado en temas afines con el cargo, ni los diez años de experiencia en trabajos relacionados con propiedad intelectual; protección al consumidor; fusiones y adquisiciones; protección de datos personales; prácticas restrictivas de la competencia o libre competencia.

En la decisión de 37 páginas de la Sección Quinta, que tuvo como ponente al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se lee que “la experiencia relacionada para cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es en este caso el de superintendente de Industria y Comercio, se define por la afinidad, similitud o semejanza de las funciones desempeñadas en determinado empleo, con las labores específicas de la dignidad a proveer, sin que sea necesaria una igualdad absoluta”. Aunque Rusinque aportó documentos para probar su experiencia idónea para el cargo, el alto tribunal consideró que no eran adecuados para ser la jefa de la SIC.

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La Sección Quinta, al revisar las pruebas académicas aportadas por la ahora exsuperintendente, encontró que no cumplía con los requisitos académicos exigidos para el cargo. Aunque Rusinque tiene dos títulos de maestría en Derecho Constitucional y en Investigación en Estudios Políticos, ambos obtenidos en Francia, ninguno fue suficiente para cumplir con los requisitos de ley. Por una parte, el alto tribunal estableció que el título en Derecho Constitucional “obtenido en el exterior por la demandada, requiere de la convalidación del Ministerio de Educación Nacional para establecer su correspondencia con los programas académicos en Colombia y su nivel de formación, lo cual no ocurre en este caso”, por eso, se lee, "no permite determinar si el mismo equivale a la categoría de maestría o doctorado, como lo exige el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015″.

Por otra parte, sobre el de Ciencias Política, la decisión resalta que “no guarda afinidad con las labores de superintendente de Industria y Comercio, que exige conocimiento sobre el marco conceptual y normativo sobre protección al consumidor, de la competencia, de la propiedad industrial, la protección de datos, metrología legal y reglamentos técnicos".

Este es el fallo completo del Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque:

Dentro de la experiencia laboral que fue aportada por Rusinque dentro del proceso para intentar probar que tenía los requisitos que la hacían idónea para el cargo, estaba el de su trabajo de “apoyo como jurista en la elaboración y traducción de trabajos académicos en derecho público” en una firma de abogados en Francia, MIALOT AVOCATS. Sin embargo, ese trabajo, dijo el alto tribunal, no era válido para ser superintendente.

“En este caso, la falta la especificación en la certificación aportada, respecto del trabajo realizado por la señora Rusinque Urrego en calidad de ‘jurista’ y del apoyo brindado en la ‘elaboración de trabajos académicos en el área de derecho público’, impiden a la sala hacer un juicio comparativo de afinidad entre las funciones desempeñadas con aquellas que le corresponde adelantar como superintendente de Industria y Comercio”, se lee en el documento.

Asimismo, la sentencia resalta que “en ese orden, la citada labor por dieciocho (18) meses y veinticuatro (24) días, correspondientes al tiempo laborado entre el 7 de enero de 2018 al 31 de julio de 2019, no podrá tenerse en cuenta como experiencia relacionada con el cargo de superintendente de Industria y Comercio”.

De igual manera, en el documento quedó claro que “la Sala evidencia que, la regulación interna adoptada en Colombia integró los estándares de especialidad e idoneidad técnica requeridos por dicha organización, y precisamente, exigió un nivel de formación académica superior así como la experiencia relacionada. Como se explicó líneas atrás, estos requisitos no se cumplieron”.

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