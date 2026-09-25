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Consejo de Estado decreta ‘muerte política’ de Iván Name por caso de corrupción de la Ungrd

En septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría ordenado a Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estaban al frente de la Ungrd, conseguir y entregar COP 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name.

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Redacción Judicial
25 de septiembre de 2026 – 05:21 p. m.
Durante debate de control político a ministros del gobierno de Gustavo Petro - 11 de marzo de 2025
El entonces presidente del Senado, Iván Name, habría recibido COP 3.000 millones proveniente de contratos de la Ungrd.
Foto: El Espectador - José Vargas

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El Consejo de Estado, con ponencia del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, decretó la pérdida de investidura del excongresista e integrante del Partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name Vásquez, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión responde a una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, quien buscaba que Name perdiera su condición de senador de la República para el período 2022-2026, al invocar la causal de tráfico de influencias.

Según la acusación, en septiembre de 2023 Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le ordenó a Olmedo López, director de la Ungrd, y a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, conseguir y entregar COP 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name.

El dinero, proveniente del contrato de los carrotanques de La Guajira, habría sido entregado en dos ocasiones, el 12 y el 13 de octubre de 2023, a través de Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, hasta la residencia de Name. Según el expediente, el propósito del pago era agilizar el trámite de reformas legislativas del Gobierno Nacional, en particular la reforma pensional, y aportar recursos a la campaña política al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name.

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Por Redacción Judicial

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