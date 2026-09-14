Consejo de Estado deja sin efecto sanción contra exgobernador Lyons por cartel de hemofilia.

El caso se remonta a 2014 y 2015 cuando el entonces gobernador habría permitido el pago de más de COP 7.000 millones a una IPS, sin que hubiera un contrato entre la Gobernación y esa institución.

La sanción de destitución e inhabilidad por 10 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quedó sin efecto luego de que el Consejo de Estado determinara la prescripción de la medida en el caso conocido como el Cartel de la Hemofilia.

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En ese contexto, según el ente de control, Lyons habría “omitido el control y la vigilancia de la actividad contractual delegada”. Según la Procuraduría, dicha omisión habría generado que se pagaran “$7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un paquete integral de neurorrehabilitación”.

El ente de control determinó que el exgobernador Lyons Muskus “omitió vigilar las facultades delegadas en quienes fungieron como secretarios de Salud, que ocasionaron el pago de $ 7.886.574.000 por la prestación de servicios para terapias de neurodesarrollo a la población de bajos recursos no cubierta por el POS sin contar con los acuerdos de voluntades entre el ente territorial y las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.”.

Sin embargo, Lyons apeló la sanción por lo que el caso llegó al Consejo de Estado para su estudio. Tras una revisión de las fechas, el alto tribunal determinó que los tiempos ya habían vencido. En ese sentido, al existir la prescripción de la acción disciplinaria, se anularon las decisiones sancionatorias de la Procuraduría.

El político fue capturado en Colombia después de ser deportado de Estados Unidos el 31 de julio de 2025. Su proceso estuvo marcado por escándalos de corrupción durante su periodo como gobernador entre 2012 y 2015. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2018 por liderar una red que se quedó con COP 9.000 millones de regalías departamentales cuando ejercía su función pública. Lyons Muskus respondió por el delito de concierto para delinquir.

Alejandro Lyons Muskus salió de la cárcel La Picota, según confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a El Espectador. El exgobernador de Córdoba quedó en libertad el pasado viernes, 22 de mayo tras el cumplimiento total de su pena.

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