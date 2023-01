Consejo de Estado negó tutela a Álvaro Córdoba que buscaba evitar su extradición

Álvaro Córdoba Ruiz fue capturado en Medellín en febrero pasado. / Cortesía

Después de que Álvaro Córdoba, hermano de la senado Piedad Córdoba, presentara una tutela contra la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, por haber autorizado su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, argumentando vulneraciones al debido proceso, la dignidad y al principio de legalidad, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión del gobierno de extraditar a este ciudadano.

La tutela de Córdoba señala que las autoridades vulneraron sus derechos al aceptar la solicitud de extradición, ya que solo se puede extraditar a un ciudadano colombiano por delitos cometidos en el exterior. Los accionantes afirmaron que los tres delitos por los que se extraditaría a este ciudadano no fueron cometidos en suelo estadounidense sino en el país colombiano. Esto, basándose en que la acusación de las autoridades norteamericanas señala que los hechos tuvieron lugar en Colombia.

Por esto, Álvaro Córdoba, quien presuntamente organizó este envío con las disidencias de las Farc, solicitó que se declare la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, y al principio de legalidad. Además, como consecuencia de esto, se niegue el concepto de la Corte Suprema de Justicia que terminó con que el presidente autorizara la extradición de este accionante.

A pesar de estar siendo procesado por tres cargos diferentes, Álvaro Fredy Córdoba solo sería extraditado por uno de los cargos. Córdoba está investigado por concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, usar y portar un arma de fuego y concierto para usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas ilícitas. De estos cargos, el único por el que sería extraditado es por el concierto para importar cocaína a Estados Unidos.

Sobre la pretensión de la tutela presentada por Córdoba, el Consejo de Estado afirmó que la tutela no tenía lugar porque el cargo por el que sería extraditado no solo trata de la ubicación donde se cometió. “Dada la conducta penal reprochada no se trata, únicamente, de la ubicación del sujeto activo al momento de la comisión de la conducta, como lo pretende hacer ver la parte actora, sino del lugar donde esta se materializa, siendo, en el asunto bajo estudio, en los Estados Unidos de América”, afirmó el fallo.

Por esto, el Consejo de Estado resolvió negar la tutela que presentó Álvaro Córdoba, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York porque tenía vínculos con las disidencias de las Farc para realizar envíos de cocaína. El hermano de la senadora fue capturado el pasado 3 de febrero en Medellín por presuntamente pretender hacer un envío de más de 3000 kilos de cocaína al mes.

La investigación señala que este hombre sería miembro de una organización narcotraficante que tendría movimientos entre Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Entre los miembros de esta organización se encuentran Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor, y Libia Amanda Palacio, conocida como Amanda.

