Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Consejo de Estado ordenó a la Judicatura reconocer género de abogada trans en documentos legales

La abogada trans, Isabella Alexandra Mieles Zabaleta, solicitó que se hiciera evidente ante el Consejo Superior de la Judicatura el cambio de su identidad de género. Por esa razón, interpuso una demanda de tutela para que actualicen sus datos personales en plataformas profesionales.

Redacción Judicial
26 de septiembre de 2025 - 12:40 a. m.
Acto simbólico realizado en el parque de los hippies de Bogotá, en memoria de Sara Millerey González, mujer trans asesinada Antioquia
Acto simbólico realizado en el parque de los hippies de Bogotá, en memoria de Sara Millerey González, mujer trans asesinada Antioquia
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que se actualice la información personal de la abogada Isabella Alexandra Mieles Zabaleta, de acuerdo con identidad de género y nombre vigentes en su registro civil de nacimiento, actualmente femenino.

La abogada tramitó un cambio de nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que pasó de tener identidad de género masculina a una femenina. Por esa razón, interpuso una demanda de tutela y solicitó medida provisional en aras de realizar la actualización de sus datos.

Vínculos relacionados

Brayan y Elvis: dos muertes en una misma noche y una justicia que tarda en llegar
Tribunal de Bogotá da luz verde al Pacto Histórico para inscribir precandidatos presidenciales
Este es el nuevo fusil de las Fuerzas Militares que reemplazará al Galil israelí

Lea: Caso Ungrd: Pedro Rodríguez será testigo contra 13 personas en entramado de corrupción

En este contexto, dicha Sala ordenó al Consejo Superior abstenerse de negar la actualización de los datos de Mieles Zabaleta en las plataformas Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) y Unidad Registro Nacional de Abogados (URNA), o en cualquier base de datos o trámites administrativos referentes al cambio de tarjeta profesional solicitado.

Mieles Zabaleta actualmente se encuentra en proceso de grado en la Universidad Popular del Cesar, por lo que requiere las debidas certificaciones de judicatura actualizadas. De igual manera, en la sentencia se precisó que las personas transgénero son “sujetos de especial protección constitucional”, debido a que históricamente han sido sometidos a discriminación sistemática.

Le puede interesar: Falsos positivos: tres generales del Ejército aceptaron responsabilidad ante la JEP

Según aclaró el Consejo de Estado, la actualización de sus datos personales deberá seguir vigente hasta que se resuelva de fondo la demanda para evitar que a la abogada Mieles Zabaleta se le siga impidiendo el ejercicio de su personalidad jurídica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

LGTBIQ+

Isabella Alexandra Mieles Zabaleta

Abogada

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

Consejo Superior de la Judicatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.