El registrador nacional Hernán Penagos acaba de ganarle un round judicial al expresidente de la República Gustavo Petro en el Consejo de Estado. El alto tribunal revisaba una tutela presentada por el funcionario alegando que el anterior jefe de Estado había afectado sus derechos a la honra y buen nombre, así como los de la Registraduría, por comentarios de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de este año. Por eso, le ordenaron al expresidente retirar, en máximo cinco días, cualquier comentario hecho en redes sociales…

El registrador nacional Hernán Penagos acaba de ganarle un round judicial al expresidente de la República Gustavo Petro en el Consejo de Estado. El alto tribunal revisaba una tutela presentada por el funcionario alegando que el anterior jefe de Estado había afectado sus derechos a la honra y buen nombre, así como los de la Registraduría, por comentarios de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de este año. Por eso, le ordenaron al expresidente retirar, en máximo cinco días, cualquier comentario hecho en redes sociales contra Penagos sobre supuesto fraude electoral.

En su tutela, Penagos, a nombre propio y como representante de la Registraduría Nacional, dijo que Petro con sus comentarios estaba vulnerando sus derechos "al buen nombre, a la honra, a la rectificación en equidad, así como del buen nombre de la entidad que representa". Según expuso ante el alto tribunal, el exjefe de Estado "incumplió el poder–deber de comunicación del presidente", al no haber hecho "ningún esfuerzo de verificación pese a disponer de medios institucionales muy superiores a los de cualquier ciudadano", invadiendo además "competencias de otras autoridades, pues el Registrador no cuenta votos ni declara resultados y solo la autoridad judicial competente puede declarar un delito".

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Asimismo, puso de presente y cuestionó publicaciones realizadas por Petro entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026 en la red social X y en un consejo de ministros, señalando que en ellas el entonces mandatario "le imputó a él y a la Registraduría la comisión de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026″. Dijo en su momento que la tutela no buscaba censurar la crítica política que podía hacer el presidente, sino que se refería a " la imputación directa y nominativa de haberse prestado para un fraude electoral y de haber cometido delitos, afirmaciones que fueron formuladas sin evidencia que las respaldara y reiteradas durante más de dos meses ante una audiencia de millones de personas".

Para Penagos, lo dicho por Petro "no constituye simples juicios de valor, sino enunciados de hecho susceptibles de contrastación mediante registros, actas, auditorías y actos administrativos". Aunque Petro le dijo en su momento al alto tribunal que la tutela ya no era procedente porque él ya no es presidente de la República, el alto tribunal determinó que el problema de fondo eran los comentarios contra Penagos que seguían publicados en las redes sociales.

Por eso, dentro de su análisis el Consejo de Estado dijo que "el respaldo exigible a una afirmación debe valorarse atendiendo a las circunstancias existentes y a la condición que tenía su autor al momento de emitirla, y no a la que ostenta cuando se adopta la decisión judicial". Asimismo, recordó que las expresiones de los altos dignatarios no son un ejercicio ilimitado de opinión, sino un "poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía", el cual exige "ceñirse a parámetros estrictos de objetividad, fundamentar sus opiniones en hechos comprobados, actuar con prudencia y respetar de manera integral los derechos de los ciudadanos".

El alto tribunal subrayó que "calificar las expresiones del accionado como opiniones políticas, como este pretende, no las exime de ese respaldo ni neutraliza su efecto sobre el buen nombre del accionante y de la Registraduría Nacional". Por otra parte, se resaltó que contra Penagos "no obra ningún elemento que acredite que el accionante Hernán Penagos cometió un fraude electoral o cualquier otra conducta punible, ni que actuó con dolo en alguna de las conductas que se le atribuyen".

En su momento Petro presentó una denuncia en contra de Penagos por el supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de este años. Aunque puso eso de presente ante el Consejo de Estado, consideraron que la denuncia radicada en octubre pasado "es posterior tanto a los mensajes publicados como a la presentación de esta acción, de modo que no pudo constituir respaldo de aquellas afirmaciones al momento en que fueron formuladas"; además, que "la presentación de una noticia criminal no equivale a la constatación de los hechos denunciados ni permite presentarlos públicamente como comprobados o atribuir responsabilidad penal a una persona determinada".

Por eso, además de darle cinco días a Petro para retirar de las redes sociales los comentarios en contra del registrador nacional, le ordenó que "en lo sucesivo, se abstenga de atribuir al accionante Hernán Penagos Giraldo, por cualquier medio, la comisión de un fraude electoral o de conductas delictivas, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización, facilitación o participación en un fraude electoral, sin el respaldo de una decisión ejecutoriada de autoridad competente".

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