Consejo de Estado ratificó elección de la magistrada Meneses en la Corte Constitucional

Una demanda contra su elección, aseguraba que debía ser declarada ilegal por cuanto el presidente nunca hizo un llamado público para la terna de la que salió elegida Paola Meneses. El Consejo de Estado explicó que una convocatoria así no es necesaria.

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una demanda que pedía sacar a la magistrada Paola Meneses de la Corte Constitucional. La exfiscal, ternada por el presidente Iván Duque para llegar al alto tribunal, fue elegida por el Senado en diciembre del año pasado y fue, precisamente, ese acto de elección el demandado. No obstante, terminaron negándose las pretensiones, puesto que no se halló irregularidad alguna.

Según la demanda, el presidente Duque había violado la separación de poderes al armar la terna a su gusto. Además de Meneses, que es amiga personal del primer mandatario, habían sido ternados el director de Función Pública, Felipe Grillo, y el decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, José María del Castillo. Supuestamente, Meneses, “al provenir de la terna elaborada por el presidente de la República se convierte en agente político de este, eliminando así la separación de poderes”, según la demanda.

Además, el demandante aseguraba que no se respetó la participación ciudadana, pues la terna fue escogida a discrecionalidad del presidente y agregó que Meneses no podía estar ocho años en el cargo, pues entró a reemplazar al exmagistrado Carlos Bernal, quien renunció, con lo cual debería terminar su periodo. No obstante, al entrar a estudiar la demanda, la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez, ponente del caso, tuvo una hipótesis totalmente opuesta.

Sobre el primer y segundo reproche, dice el fallo: “para el demandante la elaboración de dicha terna de candidatos debe estar precedida de una convocatoria pública que permita a cualquier ciudadano optar por hacer parte de la misma y su omisión deviene en la infracción de los preceptos antes transcritos. No obstante lo anterior, la Sala no encuentra viso de prosperidad en la tesis expuesta por la parte actora”.

Y añadió: “En este sentido, basta reiterar que la elección de los magistrados de la Corte Constitucional tiene regulación constitucional y legal, como ya se dio cuenta en la presente providencia, lo que demuestra que dicho precepto constitucional no tiene aplicación para la situación que se acusa de ilegal, pues de su contenido se advierte con facilidad que aplica solo para los casos en los cuales no exista procedimiento establecido, situación que no se presenta en este preciso caso”.

Así las cosas, la magistrada Meneses seguirá en su cargo por los ocho años para los que fue elegida, según ratificó el Consejo de Estado. Meneses es abogada de la Universidad Javeriana, con estudios y experiencia en derecho público y corporativo. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Desde inicios de 2020, la abogada trabajó como fiscal en la Unidad contra el Crimen Organizado del ente investigador, bajo las ordenes del fiscal general Francisco Barbosa.